熱帶低壓逼近海邊浪高兩公尺 衝浪客趁機玩得不亦樂乎

熱帶性低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今明兩天東半部含蘭嶼、綠島及屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。目前熱帶性低氣壓已經來到蘭嶼東南方海域，快速朝台灣接近中。由於氣候影響海邊的湧浪很大，台南漁光島海灘今天有數十位衝浪客趁著大海浪來感受衝浪樂趣，由於海邊湧浪大，浪高超過兩公尺，也讓許多衝浪客把握難得機會玩得不亦樂乎。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶低壓登陸之後，轉為西南風，雨區快速轉移到南部地區，嘉義、台南、高雄、屏東明天慎防持續性的雨勢，小心積淹水等災害發生。 目前熱帶性低氣壓已經來到蘭嶼東南方海域，快速朝台灣接近中。由於氣候影響海邊的湧浪很大，台南漁光島海灘今天有數十位衝浪客趁著大海浪來感受衝浪樂趣，由於海邊湧浪大，浪高超過兩公尺，也讓許多衝浪客把握難得機會玩得不亦樂乎。記者劉學聖／攝影 目前熱帶性低氣壓已經來到蘭嶼東南方海域，快速朝台灣接近中。由於氣候影響海邊的湧浪很大，台南漁光島海灘今天有數十位衝浪客趁著大海浪來感受衝浪樂趣，由於海邊湧浪大，浪高超過兩公尺，也讓許多衝浪客把握難得機會玩得不亦樂乎。記者劉學聖／攝影