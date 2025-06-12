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睡不著？ 科學證實「露一腳」助眠法真的有效

聯合新聞網／ 綜合報導
研究指出，腳能調節體溫，幫助改善睡眠。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
研究指出，腳能調節體溫，幫助改善睡眠。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

半夜翻來覆去睡不著？其實改善睡眠的方法，可能就在你「腳下」。一項研究指出，光是把「一隻腳露在被子外」，就可能幫助更快入眠。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一項發表在《生理人類學期刊》（Journal of Physiological Anthropology）的研究指出，當核心體溫下降時，大腦會釋放褪黑激素，而褪黑激素正是幫助人體進入睡眠的重要訊號。

Instagram帳號「@biohackyourselfmedia」經常分享各種生物、科學知識。近期一則貼文中就分享，由於腳底的血管能快速排熱，將一隻腳露出被窩，能夠幫助降低核心體溫，加速入睡。

不少網友分享，自己一直以來都這樣睡，覺得這樣很舒服。但也有網友半開玩笑地表示：「這是抓腳怪物的陰謀吧？」、「你是抓腳怪派來的吧！我不信！」、「這項研究是不是抓腳怪物做的？」、「蚊子會先叮腳啦！」

其實如果不想「露腳」，睡前「泡熱水澡」也是另一種有效助眠法。日本學者發現，睡前泡個熱水澡能提高核心體溫，等到要睡覺時，身體逐漸降溫，反而更容易入睡。中國2023年一項研究就指出，睡前泡腳24分鐘，水溫大約42°C，是最佳助眠條件。泡完腳後把腳部暴露在空氣中，散熱效果更佳，有助於引發「入睡反應」。

不過不論是露腳還是泡腳，科學都證實了，「腳」和睡眠息息相關，甚至可能就是一夜好眠的關鍵。

科學 睡眠 日本

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