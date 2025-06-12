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降低國外感染風險 國產血液製劑拚提升自給率至八成

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
左一為澳洲辦事處代表Mr.Robert Fergusson、左二重症肌無力病友許秀美小姐、左三台灣神經免疫醫學會理事長葉建宏、左四食品藥物管理署藥品組長組長林建良、右四台灣血液基金會侯勝茂、右三台灣血液基金會執行長王宗曦、右二中華捐血運動協會副理事長魏昇堂、右一醫務處顧問洪正昇。圖／血液基金會提供
左一為澳洲辦事處代表Mr.Robert Fergusson、左二重症肌無力病友許秀美小姐、左三台灣神經免疫醫學會理事長葉建宏、左四食品藥物管理署藥品組長組長林建良、右四台灣血液基金會侯勝茂、右三台灣血液基金會執行長王宗曦、右二中華捐血運動協會副理事長魏昇堂、右一醫務處顧問洪正昇。圖／血液基金會提供

我國無償捐血推動成功，捐血率全球第一，現在醫療院所供應無虞，但血液製劑仍然高度仰賴進口。台灣血液基金會今天表示，將提高血液製劑自給能力，目前不到自給率不到一半，目標國產血液製劑達八成。

食藥署日前公告114至115年度血液製劑預估需求計畫，明年度需求均上升，導致血漿需求量顯著提升，血漿原料從14萬公斤變為17萬公斤。我國血液製劑由血液基金會收集血漿原料，並且委託澳洲CSL血漿分離工廠製成國血製，共有「20%人血清白蛋白」、「人類免疫球蛋白」及「第八凝血因子」三種製劑。

食藥署藥品組組長林建良指出，推動我國的血劑製劑，可在國外發生疫情或供應中斷時，保有自有血漿來源，避免因進口困難，也能降低將國外潛在感染源引入國內的風險。

血液基金會董事長侯勝茂指出，國產血製劑尚未達足量供應，仍須依靠國際廠商與進口製品支撐需求。為建立國血製劑缺藥預防機制，除掌握國內市場需求趨勢外，更建立國內庫存機制，例如維持國血製劑免疫球蛋白至少2個批號、6個月以上庫存量，目前也極積洽詢並規劃多來源的血液製劑製造廠，以因應緊急突發狀況。

血液基金會執行長王宗曦表示，面臨高齡化與少子化，年輕族群全捐血意願降低，是一大挑戰，但目標仍希望把現在國產血劑製劑占比從五成，提升到八成，甚至是百分之百。

侯勝茂說，我國現在已有第二代免疫球蛋白技術，可在室溫儲存，較第一代需冷藏運輸技術明顯進步，提升運送彈性。

神經免疫醫學會理事長葉建宏補充，免疫球蛋白廣泛應用，特別是調節免疫系統，給予身體恢復正常機會，是救命關鍵，如慢性炎症脫髓鞘多發性神經炎、格林巴利症候群、重症肌無力等。

食藥署 血液基金會 捐血 庫存

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