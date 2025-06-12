累計發放逾110億 衛福部提醒：防疫補償金申請月底截止

新冠疫情期間，民眾配合政府隔離檢疫規定，請假在家隔離，或陪伴生活不自理者居家隔離，可依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」申請「防疫補償」每日1千元，該條例已施行期滿，衛福部修正傳染病防治法，讓民眾可持續申請防疫補償，但申請時間將於今年6月30日截止，衛福部社工司提醒民眾，儘速至線上系統申請。

衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，新冠疫情109年爆發，為鼓勵民眾配合政府防疫政策，並遵守隔離檢疫規定，經地方衛生主管機關，認定接受隔離或檢疫，以及為照顧生活不能自理者接受檢疫或隔離，而請假在家者，自接受隔離或檢疫結束後，2年內均可申請防疫補償，每日1千元，從109年3月23日開始受理，截至114年5月，共受理268萬5481件，發放給199萬4372人。

楊雅嵐說，政府已發出110億9786萬6千元補償金，部分申請防疫補償未獲准者，原因包括非隔離或檢疫者、違反檢疫隔離規定、重複請領、資料不齊或逾期未補件等；112年6月30日條例施行期滿前，符合防疫補償申領資格，卻來不及在受隔離或檢疫結束之日起2年內申請者，依「傳染病防治法」第74條之1，可於114年6月30日前提出申請。

舉例來說，民眾111年5月20日隔離結束，應於113年5月19日前提出申請，但未能在112年6月30日條例施行期滿前申請者，可於114年6月30日前提出申請。衛福部提醒，民眾手邊若還有未申請補償金的隔離檢疫文件，應儘速至「防疫補償申辦系統」（https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/）申請，系統逾期將關閉，不再受理。如有疑問，也可洽隔離或檢疫之區公所等單位洽詢。