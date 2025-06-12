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防疫補償已發近111億元 衛福部：申請至6/30截止

中央社／ 台北12日電
衛福部社工司今天表示，截至今年5月止防疫補償已發給199萬餘人、共近111億元；並提醒符合申領資格者，得延長申請期限至今年6月30日止，逾期不再受理。本報資料照片
衛福部社工司今天表示，截至今年5月止防疫補償已發給199萬餘人、共近111億元；並提醒符合申領資格者，得延長申請期限至今年6月30日止，逾期不再受理。本報資料照片

衛福部社工司今天表示，截至今年5月止防疫補償已發給199萬餘人、共近111億元；並提醒符合申領資格者，得延長申請期限至今年6月30日止，逾期不再受理。

衛生福利部社會救助及社工司今天透過新聞稿表示，自民國109年COVID-19疫情爆發，為鼓勵民眾配合政府防疫政策遵守隔離或檢疫規定，經各級衛生主管機關認定應接受隔離或檢疫者，及為照顧生活不能自理之受隔離或檢疫者而請假的家屬，自受隔離或檢疫結束日起2年內可申請防疫補償，每日新台幣1000元。

衛福部表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已於民國112年6月30日施行期滿；為保障民眾權益，已於條例期滿前已修正「傳染病防治法」第74條之1，提醒符合防疫補償申領資格者，得延長申請期限至114年6月30日止，逾期不再受理。

衛福部指出，從109年3月23日開始受理防疫補償申請，截至114年5月止，總受理268萬5481件，已發給199萬4372人，計110億9786萬6000元。審查未通過原因包括：非隔離或檢疫者、違反檢疫或隔離規定、重複請領、資料不齊或逾期未補件等。

衛福部說明，在112年6月30日條例施行期滿前，符合防疫補償申領資格，卻來不及在受隔離或檢疫結束日起2年內申請者，依「傳染病防治法」，可於114年6月30日前提出申請。

衛福部提醒，符合防疫補償申請條件者儘速至「防疫補償申辦系統」申請（https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/），逾期系統將關閉，屆時不再受理。如有疑問，可洽當時受隔離或檢疫所在地之鄉（鎮、市、區）公所洽詢。

隔離 衛福部 疫情 新冠肺炎 COVID-19

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