介惠基金會「愛相挺」助偏鄉婦女翻轉人生

許多偏鄉婦女長期肩負家庭照顧與經濟壓力，卻因資源不足、在地就業機會有限，不得不離鄉工作或依靠零工維生，家庭與自我發展難以兼顧。介惠基金會近年推動「愛相挺：偏鄉婦女支持計畫」，透過系統化的培力與陪伴行動，協助女性發展職能、自立生活，翻轉自身與家庭處境，並成為社區照顧網絡的重要一環。

來自屏東瑪家鄉的排灣族婦女阿枝，年輕時靠臨工維生，一場車禍失去左腿，生活跌入谷底。在介惠基金會協助下，她重新站起來，成為部落中最值得信賴的照顧者之一。同樣在這條路上找回自己的，還有曾在工廠打拼的單親媽媽小勳，有了在地工作的機會，不僅讓她穩定了收入，也能陪伴孩子成長，重新找回生活的節奏與信心。

介惠基金會自2016年推動「愛相挺：偏鄉婦女支持計畫」，已協助超過百位偏鄉婦女取得在地穩定就業，計畫內容包含職前課程、實習、就業媒合、在地支持與持續賦能，除工作技能外，也涵蓋健康促進、數位應用、金融知能，協助婦女發展多元能力。透過「在地人服務在地人」的模式，婦女能兼顧家庭與工作，也為偏鄉補足長期人力缺口。

為深化對偏鄉婦女的支持，介惠基金會也在屏東設立「國境之南女力共學堂」，作為在地學習與實作的重要基地。透過自我探索、溝通表達等課程，結合企業資源與國際觀念的導入，幫助女性在地扎根的同時，與外部資源同步接軌，不僅協助重新建立自信與職能，也打造出一個婦女彼此連結與支持的社群空間，讓改變不只是個人的努力，更能逐步回饋並帶動社區的整體發展。

介惠基金會執行長施欣錦指出，在推動計畫過程中，團隊面臨許多挑戰。偏鄉交通不便、語言文化差異，加上人力短缺，讓實際推動工作困難重重。「但我們相信，只要支持系統夠完整，婦女能安心工作、長輩獲得妥善照顧，整個社區就能慢慢活絡起來。」也盼望社會各界能更多關注偏鄉婦女的處境，成為她們堅實的後盾，讓女性活出選擇，找回力量。