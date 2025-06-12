花蓮縣危險平交道改善工程 交通部：未擱置拖延

針對花蓮縣長徐榛蔚訴求中央加速辦理花蓮至干城間鐵路危險平交道改善工程，交通部今天表示，工程並未擱置或拖延，將請花蓮縣政府儘速依法定程序完成可行性研究。

花蓮縣議員黃馨昨天表示，花蓮至干城站有7處危險平交道，曾獲2任交通部長允諾高架化合併雙軌化計畫改善，今年卻遭退回。花蓮縣長徐榛蔚說，漠視花蓮交通安全，將北上陳情。

交通部發布新聞稿表示，花蓮至干城間相關平交道改善工程113年3月即納入花東雙軌電氣化計畫第一次修正計畫，以高架方式改善整體路廊，提報行政院審議，後來經國發會及相關機關先後二次審查，均提出上述工程列入花東雙軌修正計畫辦理合理性疑慮，建議仍須依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」辦理。

基於法定審查程序與考量計畫完整性，交通部指出，依審查意見調整「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」修正計畫內容，今年3月再送國發會續審，並請花蓮縣政府依要點完成花蓮至干城段鐵路立體化可行性研究程序。

交通部指出，依規定鐵路立體化的可行性研究屬花蓮縣政府應辦理範疇，而為協助地方推動，已於111年8月核定補助可行性研究經費新台幣478萬元（截至目前已撥付430萬元）。

花蓮縣政府也啟動「花蓮車站以南至木瓜溪堤防鐵路立體化可行性研究案」，此案在112年6月送交通部審查，並經交通部於同年8月函請縣府依審查意見辦理報告修正。

交通部表示，後續若花蓮縣府依規定完成修正報告並依序報部，交通部及鐵道局將全力協助加速審查，循序報核。

由於花蓮至干城7處危險平交道改善同時涉及花東雙軌計畫與鐵路立體化可行性研究，交通部指出，中央與地方的規劃實屬相輔相成，花東雙軌計畫於花蓮至干城間路段，原規劃採平面雙軌方式辦理，為避免日後出現重複投資、二次施工及對民眾造成干擾，鐵道局朝「不重複施作」原則，盼可進行整合。

交通部表示，若縣府辦理的立體化可行性研究儘速定案，即可直接採鐵路高架雙軌化方式興建，鐵道局也會研議就工程經費分攤部分提供合理協助，期盼在兼顧整體財政負擔與執行效率下，減輕花蓮縣政府壓力。