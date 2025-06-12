北部醫院遭爆器捐「心臟還在跳」 高大成曝：醫師好為難

北部某醫院爆重傷患者裝葉克膜，心臟還在跳動，疑似違反器官捐贈程序爭議。對此，中山附醫法醫科主任高大成認為，國內執行器捐要求非常嚴格，需經三名醫師判定死亡，過去醫師多採VCD腦死判定，提高器捐移植成功率，但因需面臨「心臟還在跳動就器捐」的醫療倫理爭議或怕被告，現在很多改採DCD心臟停止後死亡。

「太報」揭露，北部某醫院今年5月間一名車禍重傷患者裝葉克膜，心臟還在跳動，爆出疑似違反器官捐贈程序的爭議，院方就要求檢察官與法醫到場相驗，引起現場法醫質疑有違法疑慮。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心認為，該案在醫療程序上均符合法規與專業。

高大成說，判定死亡有二種，一種為VCD腦死判定（Whole Brain Death），另一種為DCD心臟停止後死亡（Donation after Circulatory Death）。 重點在於判定死亡，不一定要心臟停止，因為一旦心臟停止，身體各器官會因為失去血液供應和氧氣而逐漸喪失功能。

高大成說明，心臟停止一小時後，包括肺臟等器官捐贈移植恐失敗，因此醫界做法是病患或傷患心臟尚未停止，醫師以腦死不可能恢復，因此判定可器捐。

高大成指出，過去死刑犯可器捐，台中曾有死刑犯在執行槍決後，醫師研判腦死可器捐，但送到台北，該名死刑犯恢復心跳，看起來又沒有腦死，送回台中補三槍行刑，再送到台北，其器官已無法器捐。