百歲翁主動脈剝離...死亡倒數48小時 北醫附醫創紀錄救回

100歲的蔡爺爺平日生活作息規律，每天都爬山，甚至還能做仰臥起坐。今年4月，他在家中突發心跳與呼吸停止，一度失去生命跡象，緊急CPR並送醫急救，診斷為急性主動脈剝離。「年紀這麼大了還能搶救成功嗎？」家屬一度陷入兩難抉擇，經醫療團隊搶命8小時，如今他挺過手術且預後良好。

北醫附醫外科部心血管外科主任蕭鎮源表示，主動脈剝離是複雜且致死率高的心血管疾病，需進行緊急的大範圍手術。「蔡爺爺屬於A型主動脈剝離，即與心臟相連接的升主動脈有剝離現象，情況非常危急，48小時內的死亡率高達50%，一定要進行緊急手術。」

蕭鎮源說，A型主動脈剝離來勢洶洶，其原理是主動脈壁的內層發生撕裂破損，血液直接衝入血管壁，造成內層及外層血管壁之間的分離。患者會有「撕心裂肺」的劇烈胸痛，臨床表徵與中風、心肌梗塞類似，手術治療是避免死亡的唯一方式。

考量到患者年紀大，北醫附醫心臟外科團隊運用關鍵的血管吻合技術，降低術中出血風險，歷經8小時的奮戰，順利完成手術。北醫附醫心血管中心主任暨心臟血管外科醫師許傳智表示，蔡爺爺已超過傳統手術風險評估的上限95歲，增加手術困難度，手術過程「不求快」，確保病人的安全性為優先。

許傳智說，主動脈剝離手術本身風險極高，術中還可能發生腦中風等併發症，因此運用雙側順行腦血管灌注技術，提供足夠腦部循環。北醫附醫團隊採「雙主治醫師」制度，並肩作戰與時間賽跑，最終順利完成手術，也創下全台A型主動脈剝離手術最年長成功案例。

家屬蔡小姐表示，面對生死關頭及手術風險，包括術後中風、大出血等併發症，曾一度掙扎。但是父親求生意志強，幾度詢問：何時能手術？最終相信醫療團隊專業。北醫附醫副院長暨心臟內科醫師黃群耀指出，高齡醫療需求日益增加，醫療決策不再只看年齡數字，更要綜合功能、個別需求及病人意願。