快訊

周杰倫健康亮紅燈！他坦言「快瘋了」工作全停：先休養

美持續管制陸晶片？黃仁勳受訪語出驚人：有華為罩著

印度航空墜機聲明回應 「242乘客國籍曝光」機場航班全面暫停起降

聽新聞
0:00 / 0:00

運動不只是流汗！竟能「訓練」腸道菌抗發炎、防癌

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出，運動能透過腸腦軸改善心理壓力，達到舒壓放鬆效果。示意圖／ingimage
醫師指出，運動能透過腸腦軸改善心理壓力，達到舒壓放鬆效果。示意圖／ingimage

運動的好處，可能比多數人想像中更深遠。醫師張家銘日前在臉書粉專指出，除了幫助心肺與體重管理，規律運動還能透過「肌腸軸」（Muscle-Gut Axis）調節腸道菌相，進一步活化免疫系統、降低發炎反應，甚至有助於預防癌症

當肌肉收縮時，會釋放出稱為「肌肉激素」（Myokines）的訊號分子，進一步影響包括大腦、肝臟、脂肪組織及腸道等多個系統。最新研究顯示，長期規律運動可增加腸道內有益菌群，促進多樣性與穩定性，有助於免疫調節及發炎控制。

其中，腸道好菌會產生短鏈脂肪酸（Short-chain fatty acids, SCFAs），以丁酸（Butyrate）最為關鍵，具有修復腸道屏障、抗發炎、平衡免疫功能的作用。部分研究甚至發現，將運動過後的老鼠糞便移植至久未運動的老鼠體內，受移植者的健康指標也隨之改善，顯示其效應涵蓋整體代謝與肌力調節。

針對現代常見的腸躁症、便祕、腹脹等消化不適問題，張家銘提醒，運動同樣能協助調整腸道蠕動與菌相平衡。此外，運動也能透過腸腦軸（Gut-Brain Axis）改善心理壓力，穩定大腦神經傳導物質，達到舒壓放鬆效果。

更令人關注的是，運動在癌症預防上的潛力。研究指出，每週累積運動超過250分鐘，可將結腸癌風險降低40%。其防護機制涵蓋自然殺手細胞（NK cells）活化、發炎指標下降、丁酸菌增殖等路徑，進一步減少癌前病變及腸道發炎。

不過，研究顯示，至少需維持2至3個月以上的穩定運動，腸道菌相才會有顯著改變，一旦長時間中斷，先前的益處也可能逐漸消退。目前已有部分研究團隊嘗試以糞菌移植（FMT）將「運動者的健康菌相」轉移至患者體內，儘管目前僅在特定感染如困難梭狀桿菌中獲得核准，未來有望拓展至更多疾病治療領域。

張家銘最後建議民眾，不妨從每日短暫運動做起，例如每天快走15分鐘、簡單深蹲或居家運動，逐步養成穩定運動習慣。運動不僅是消耗熱量，更是啟動身體自癒與防護系統的重要鑰匙。

運動 肥胖 癌症

延伸閱讀

長輩手抖腳軟恐肌少症 醫曝雞蛋、優格、陽光三大關健

別再擔心膽固醇過高！醫師揭真相：「蛋黃」是被低估的健康神器

打破「少吃油」迷思吃對才重要 醫曝這種油大傷心血管

關節痛非老化竟與腸道有關？ 醫教三招養腸法找回健康

相關新聞

熱帶性低氣壓影響 宜花東、屏東4縣市豪雨、大雨特報

受到熱帶性低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對宜花東、屏東等四縣市發布豪雨、大雨特報。其中台東縣(含蘭嶼、綠島)...

一上床腿就超癢？營養師曝元凶是「它」：靠5招改善

一上床就覺得腳麻麻癢癢，覺得有東西在爬嗎？營養師高敏敏指出可能是「不寧腿症候群」搞的鬼！不寧腿症候群又稱腿部躁動症，通常發生在睡前或靜止時，身體總覺得雙腳裡面麻癢、怪怪的、不舒服。

台灣人年喝42億杯咖啡！超商現煮戰升溫、精品風潮成新主流

台灣咖啡市場快速成長，超商推動普及化與創新風味，單品精品咖啡需求攀升，年輕族群重視趣味與品質，形成多元黑金商機，品牌須掌握消費趨勢與口味偏好。

不只加班費...醫界盼值班費也免稅 健保署這樣說

為減緩醫院主治醫師流向診所，衛福部健保署昨開會祭出節稅方案，考量醫院主治醫師未納入勞基法，但若為照顧病人、執行醫院指派任...

愛滋新增感染數有望寫22年來新低 篩檢試劑限時免運

今年愛滋新增感染人數可望寫下22年新紀錄，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，去年愛滋感染人數一度反彈回升，但今年1至5月新增...

防疫補償已發近111億元 衛福部：申請至6/30截止

衛福部社工司今天表示，截至今年5月止防疫補償已發給199萬餘人、共近111億元；並提醒符合申領資格者，得延長申請期限至今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。