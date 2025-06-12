2025室內設計展登場！Panasonic創新科技×日系匠心全面亮相

隨著台灣都市快速發展與小家庭生活型態崛起，住宅設計面臨全新考驗。Panasonic將於6月12日至15日在2025台灣國際室內設計博覽會，提出「三口之家」為主題的全新居家解決方案，透過結合日系匠人美學與智慧科技，滿足現代家庭對居住空間的多元需求。

Panasonic 台灣銷售公司總經理張天來，透過創新科技、日系美學與永續思維，展現理想家居的全方位整合提案。 圖片提供：Panasonic

本次展覽中，Panasonic以日常生活動線作為靈感來源，從入門玄關一路延伸到臥室，打造真實的家庭居住情境。玄關空間特別整合旋轉鞋櫃與I-shelf組合架，不僅造型美觀，更可有效收納家庭日常用品，讓使用者從踏入家門開始就享受有序舒適的生活。

客廳區域，Panasonic引進了六恆智慧控制器，此系統能整合IAQ空氣品質管理與IoT智慧家電聯動，有效改善室內空氣品質，提供清新舒適的環境，特別適合家有孩童的年輕家庭。

展示六恆智慧控制器在客廳實景應用，結合 IAQ 空氣品質管理與 IoT 家電，營造潔淨、舒適的居家呼吸環境。 圖片提供：Panasonic

廚房方面，Panasonic推出「無火健康廚房」，搭載最新的日本製IH爐具及L-class日本進口廚具，不僅提升烹飪效率，亦減少烹調後的清潔壓力，滿足現代家庭對健康及便利的需求。

此外，浴室區域首次亮相的淋浴式整體衛浴，採用創新的同層排水設計，有效降低漏水風險，實現真正的乾濕分離；搭配節水技術，進一步強化居家環保與生活品質。

在臥室設計上，Panasonic善用磁吸板與I-shelf組合架，打造靈活調整的書桌與收納櫃，隨著家庭成員不同生活階段的需求，能快速進行改變，充分展現設計彈性。

本次展會同時也發表了多款新型居家商材，包括可內嵌或獨立配置的獨嵌式洗碗機，結合了「洗、淨、烘、存」多功能於一體；電子鎖系統則提供密碼、感應卡、指紋和傳統鑰匙四種開啟方式，並內建警報及緊急充電功能，提升居家安全性。另外，曾榮獲日本GOOD DESIGN AWARD的SO-STYLE極簡霧面開關，也為居家設計提供更多裝飾靈感。

Panasonic也同步舉辦第二屆「設計師徵選活動」，從即日起至8月31日止，鼓勵台灣各界設計人才踴躍投稿參加，提供設計師們作品曝光的舞台及豐富的獎勵機會，並有望與Panasonic共同探索未來的住宅新趨勢。

「2025 美好生活住空間設計徵件活動」正式啟動，邀請設計好手投稿，攜手描繪未來理想居家藍圖！ 圖片提供：Panasonic

Panasonic誠摯邀請各界設計人士及一般民眾，於6月12日至15日蒞臨南港展覽館，親身體驗如何以創新科技及日系美學，打造理想的現代家庭生活。

更多展覽詳情，請上官方網站：https://www.panasonic.com/tw/#housing 或洽詢顧客服務專線：0800-098-800（市話）／(02)412-8222（手機）。