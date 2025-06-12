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AI建模型 為糖尿病患預測未來併發症機率

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
衛生福利部中央健保署署長石崇良。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
衛生福利部中央健保署署長石崇良。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

雲端服務業者（CSP）競爭AI商機，Google Cloud於12日舉行Google Cloud Summit Taipei 2025。衛生福利部中央健保署署長石崇良表示，去年針對第二型糖尿病患者推動AI專案計畫，今年已有初步成果，首度展示AI建立的糖尿病智慧風險評估模型，對病人提供各種併發症的發生機率預估，給予初步衛教建議。

石崇良表示，持續與Google Cloud合作，未來希望針對其他慢性病也能推動個人的醫療、衛教推廣，以AI技術驅動個人化與價值導向的醫療革新，以個人為中心推動預防保健。

健保署2024年與Google Health合作推動「AI-on-DM」（AI on Diabetes Mellitus，糖尿病人工智慧）糖尿病預測計畫，是台灣首次由國家級機構與Google在健康領域的合作，以AI技術有效地預測和管理台灣約200萬第二型糖尿病患者的併發症風險。

石崇良表示，台灣健保擁有30年的完整資料，透過AI賦能推動數位照護模式，未來轉型全台灣的疾病管理；並運用Google AI技術，改善病患管理與照護品質。目前台灣慢性病如糖尿病、三高、慢性腎病為健保帶來醫療成本負擔，如果能夠預先精準提前預測併發症風險，協助病人正確管理生活方式，降低糖尿病患未來醫療風險與成本。

他表示，雙方合作一年以來，運用AI分析健保申請及生理檢測數據，打造智慧風險評估模型。目前的合作成果已能實現個人化的風險分級與共病預測，系統能產出個人風險報告，精準預測視網膜、腎臟等併發症的發生機率，可在未來雙方將深化合作，開發一款基於Gemini模型的糖尿病AI代理，自動生成數位衛教內容，輔助醫病進行更有效的個人化照護， 並與全民健保行動快易通的健康存摺整合，讓民眾自己查詢。

健保署未來規劃將此模式從糖尿病擴展至所有慢性病照護，最終目標是透過AI與數據實證，引進價值導向的支付模式，以更科學的方式提升照護品質與效益，落實「健康台灣」的宏大願景。

糖尿病 AI

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