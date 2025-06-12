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深耕北美市場 觀光署服務分處6月插旗西雅圖

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
觀光署於北美舉辦B2B推廣會。圖／觀光署提供
觀光署於北美舉辦B2B推廣會。圖／觀光署提供

為積極拓展國際觀光市場，搶攻北美海外旅遊龐大客群，交通部觀光署繼2024年10月2日於加拿大設立首站「駐溫哥華台灣觀光服務分處」後，2025年深化北美佈局，於6月13日插旗西雅圖，開設美國「駐西雅圖台灣觀光服務分處」，美洲市場再增加一關鍵推廣據點。

2024年美國和加拿大出境旅遊合計超過1.27億人次，潛力龐大。據觀光署統計，2024年美國與加拿大來台旅客超過76萬人次，超越疫前2019年的水準，並較2023年成長達22.7%。2025年台灣與北美主要城市直航每週達近190架次，市場動能持續擴張，其中又以西雅圖航線成長最為顯著，2024年除穩定運營的長榮航空外，中華航空復飛、又有星宇航空及達美航空陸續開航，一年內每周航班數成長四倍之多，使西雅圖成為台灣連結美國西北部的重要門戶，密集航網也為台灣開拓西雅圖客源帶來利多。

觀光署表示，美加地區合計入境來台旅客已躍升為台灣第3大客源市場，顯示其市場潛力深具發展性，這次推廣活動結合「駐西雅圖台灣觀光服務分處」揭幕儀式，將持續提供最新旅遊資訊和即時諮詢服務，也建立與當地市場業者溝通、聯繫橋樑，品牌建置與推廣的多重角色。期望透過一系列的推廣及服務分處的成立，結合數位與實體整合行銷，深化臺灣在北美市場的旅遊品牌形象，吸引更多旅客來臺探索自然、人文與美食多樣風貌，推動臺灣觀光產業永續成長。

觀光署 西雅圖 美國 溫哥華 加拿大

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