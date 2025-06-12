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職災死亡勞工家屬慰問金 7月起調高至20萬元

中央社／ 台北12日電

勞工若因職業災害工作死亡，為照顧死亡勞工家屬生活，勞動部會發給慰問金紓解困境，考量通貨膨脹及生活所需費用上升，7月起慰問金將調高至新台幣20萬元。

勞工工作時若不幸遭遇職災死亡，面對突如其來的事故，勞工家屬可能無所適從，為了救急死亡勞工家屬的生活，勞動部訂有職災死亡勞工家屬慰問金制度，會發給家屬慰問金紓解困境，並協助自立。

根據現行規定，職災死亡勞工家屬慰問金為10萬元。勞動部職業安全衛生署組長林秋妙今天告訴中央社記者，近日已修正相關規定，職災死亡勞工家屬慰問金將從7月起調升至20萬元。

林秋妙表示，職災死亡勞工家屬慰問金從民國91年開始就是10萬元，超過20年未調整，考量每人基本生活所需費用及消費者物價指數逐年上升，加上失能津貼、照護補助等都會隨物價指數上漲而調整，因此慰問金確實有調高必要。

林秋妙說，去年勞保監理委員也有提案希望檢討慰問金的金額，但由於慰問金是不分本國籍、外國籍勞工都適用，因此必須等相關規定要點都調整好，才於今年調高金額。

林秋妙表示，慰問金是一種社會救助性質的給付，地方政府雖然也有慰問金制度，但是金額差距大，因此才將勞動部發給的慰問金訂為20萬元，盼能有救急之效。

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