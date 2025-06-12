再生能源承諾不足！綠色和平評比：蘋果5大供應商「和碩墊底」

綠色和平東亞分部最新發布的氣候行動評比指出，蘋果多家主要終端組裝供應商減碳與再生能源轉型進展緩慢，未能達到全球科技業的氣候標準。報告評估，蘋果五家最大終端組裝供應商鴻海（Foxconn）、立訊精密（Luxshare Precision）、和碩 （Pegatron）、仁寶 （Compal）與緯創 （Wistron），其中以和碩未設定長期再生能源目標，在五大供應商中綜合評比表現墊底。

綠色和平表示，本次評比中，終端組裝供應商和碩在排名中獲得了最低分，更令人擔憂的是，儘管外界對核能安全性、高昂成本，還有核廢料儲留處理仍存有諸多疑慮，和碩執行長童子賢仍無視存疑，積極倡議恢復使用核能。

綠色和平指出，蘋果早已承諾2030年供應鏈全面使用再生能源，但本次評比的五大終端組裝廠中，僅緯創公開承諾2030年使用100％再生能源的目標。評比分析，和碩2024年再生能源使用率為56%，且近7成綠電來源依賴低影響力的再生能源憑證（RECs），再生能源目標僅停留在2030年50%，與同為蘋果主要供應商如鴻海、緯創等積極追求全面使用再生能源的趨勢明顯脫節。

周一（9日）的和碩股東會中，童子賢受訪時重申核能與綠能不應互斥，更建議重啟核二、核三廠。綠色和平氣候與能源專案主任張皪心強調，童子賢董事長同時也是總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人，應顧及核能在台灣長期引發的社會爭議與風險，也應重視政府規畫的淨零路徑藍圖，要更主動帶領和碩企業制定長期再生能源方案，幫助台灣達成淨零目標。

距離蘋果要求的2030年僅剩不到5年，綠色和平呼籲和碩，必須設定積極的再生能源目標，並制定清晰的實現路徑，才能追上國際客戶及同業競爭者的積極布局。和碩應正視再生能源長期承諾缺口，儘速提出達成100%再生能源目標，否則在國際供應鏈重組之際，和碩消極的轉型進度將影響其在全球市場的競爭力。