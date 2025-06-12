每日「少吃1物」更健康！研究顯示：逆齡抗老還可預防糖尿病

酷熱夏天來臨，多數人一天一杯手搖飲，消暑又過癮，但含糖飲料不僅容易越喝越渴、還會使人發胖。就有研究顯示，「糖」的攝取量是決定生物年齡的最大因素，每天從飲食中去除10公克添加糖，既健康，還能夠減緩老化速度。

腎臟科醫師江守山昨（11）日在臉書粉專分享，加州大學舊金山分校的研究團隊針對平均年齡39歲的342名女性進行唾液測試，分析並比較其飲食與生物年齡之關聯。研究結果顯示，受試者每日平均攝取的添加糖量約為61.5公克，因此，決定生物年齡的最大因素來自於「糖攝取量」。

江守山指出，攝取大量糖分的女性，細胞衰老更快速，她們的生物年齡遠大於實際年齡；反倒是遵循健康、低糖地中海飲食的女性，在生物學上比實際年齡更年輕。且研究人員發現，若能堅持每天從飲食中去除10公克添加糖，生物年齡就會提前2.4個月。

至於何謂地中海飲食？大多以蔬果、堅果、全穀類、橄欖油等植物性食物為主，搭配少量海鮮、家禽和乳製品，不僅提供豐富的膳食纖維、維持體重，還能降低罹患心血管、肥胖及2型糖尿病等風險。

國民健康署也建議民眾，「每日的添加糖攝取熱量不宜超過總熱量的10%」，以每日熱量攝取量2000大卡為例，則每日添加糖攝取熱量不宜超過200大卡，也就是50公克糖。因此，選擇飲用「白開水」、「天然果汁」及「原味乳」，才能有效降低身體的負擔。