不只加班費...醫界盼值班費也免稅 健保署這樣說

為減緩醫院主治醫師流向診所，衛福部健保署昨開會祭出節稅方案，考量醫院主治醫師未納入勞基法，但若為照顧病人、執行醫院指派任務需延長工時，將推動加班費免稅，醫界呼籲，免稅範圍也納入值班費。健保署副署長龐一鳴表示，正常工時外的工作都包含在內，並未排除免稅。

健保署昨首度討論醫師加班費所得稅免稅措施，健保署長石崇良說，若為照顧病人、執行醫院指派任務需延長工時的費用免稅，醫師加班免稅時數，以整體工時50％為上限，預計新制於明年報稅時適用。

然而，台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫院主治醫師全數收入幾乎均列為薪資所得，最高稅率可達40%，醫院主治醫師長年承擔夜間值班、創傷重大手術與急重難罕症照護，平均每周工時高達70至100小時，遠超過一般受薪階級，但加班費卻與薪資一併課稅，無法反映超時勞動的特殊性與貢獻，呼籲除加班費外，也應納入值班費。

龐一鳴今說明，昨會議討論是針對「正常工時以外的工時」產生的薪資免稅事宜，醫師工作樣態多元複雜，不只加班費，值班費也是正常工時以外的工作時數，也包含在免稅範圍內，但實際執行將交由醫院定義。