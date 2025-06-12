愛滋新增感染數有望寫22年來新低 篩檢試劑限時免運

今年愛滋新增感染人數可望寫下22年新紀錄，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，去年愛滋感染人數一度反彈回升，但今年1至5月新增人數跟去年同期相比下降15%，預估整年新增數可能不到900例，有望寫下22年來最低紀錄。另，響應暑假將至，疾管署將推出「愛滋自我篩檢試劑推廣活動」，明晨零時起推出限時篩檢試劑免運費。

根據疾管署統計，今年截至5月底，國內新增359例愛滋確診通報，其中年齡層分別以15至24歲年輕族群68人，約占19%，與去年全年比例（188/1001人）相同。羅一鈞表示，多數感染與不安全性行為有關，因此建議凡曾有性行為者，至少進行一次愛滋篩檢。

然而，過去六年國內愛滋疫情逐年下降，2023年新增感染人數跌破千例、939例，一度寫下20年來新紀錄，但去年止跌回升至1001例。羅一鈞說，今年1至5月359例，較去年同期減少64例、下降15%。若趨勢持續，全年有望再度跌破千例，預估落在850至900例之間，創下22年來新低。

另外，疾管署起推動「愛滋自我篩檢試劑推廣活動」，自6月13日凌晨起至22日止，活動期間每日前500筆訂單（每筆最多兩劑）可享免運優惠，民眾只需至愛滋自我篩檢計畫網站下單，選擇超商取貨付款（7-ELEVEN或全家），即可免除原本45元物流費；若完成篩檢後上網登錄結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張，可自用或轉贈親友使用。

羅一鈞說，有鑑於年輕族群經濟大多未完全獨立，疾管署推出「校園免費愛滋自我篩檢試劑電子兌換券活動」，只要是高中職以上在學學生，在愛滋自我篩檢計畫網站註冊會員，過程全程匿名，登入會員專區後，點選「校園免費試劑電子兌換券推廣活動」，並進行學生身份驗證，免費愛滋自我篩檢試劑電子兌換券即匯入至個人之會員專區，電子兌換券可至實體通路或網路訂購超商取貨通路兌換愛滋自我篩檢試劑1支，且每3個月即可再申請一次，鼓勵年輕族群定期接受篩檢，守護青春與健康。

疾管署提醒，若發生性行為請主動要求對方或自己全程使用保險套，並搭配水性潤滑液，以保護自己，降低感染風險。若有感染風險行為，如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。