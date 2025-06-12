快訊

印度航空波音787墜毀！黑煙直衝天際畫面曝光 機上242人生死未卜

聽新聞
0:00 / 0:00

愛滋新增感染數有望寫22年來新低 篩檢試劑限時免運

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
圖為愛滋感染試劑自我檢驗。本報資料照片
圖為愛滋感染試劑自我檢驗。本報資料照片

今年愛滋新增感染人數可望寫下22年新紀錄，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，去年愛滋感染人數一度反彈回升，但今年1至5月新增人數跟去年同期相比下降15%，預估整年新增數可能不到900例，有望寫下22年來最低紀錄。另，響應暑假將至，疾管署將推出「愛滋自我篩檢試劑推廣活動」，明晨零時起推出限時篩檢試劑免運費。

根據疾管署統計，今年截至5月底，國內新增359例愛滋確診通報，其中年齡層分別以15至24歲年輕族群68人，約占19%，與去年全年比例（188/1001人）相同。羅一鈞表示，多數感染與不安全性行為有關，因此建議凡曾有性行為者，至少進行一次愛滋篩檢。

然而，過去六年國內愛滋疫情逐年下降，2023年新增感染人數跌破千例、939例，一度寫下20年來新紀錄，但去年止跌回升至1001例。羅一鈞說，今年1至5月359例，較去年同期減少64例、下降15%。若趨勢持續，全年有望再度跌破千例，預估落在850至900例之間，創下22年來新低。

另外，疾管署起推動「愛滋自我篩檢試劑推廣活動」，自6月13日凌晨起至22日止，活動期間每日前500筆訂單（每筆最多兩劑）可享免運優惠，民眾只需至愛滋自我篩檢計畫網站下單，選擇超商取貨付款（7-ELEVEN或全家），即可免除原本45元物流費；若完成篩檢後上網登錄結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張，可自用或轉贈親友使用。

羅一鈞說，有鑑於年輕族群經濟大多未完全獨立，疾管署推出「校園免費愛滋自我篩檢試劑電子兌換券活動」，只要是高中職以上在學學生，在愛滋自我篩檢計畫網站註冊會員，過程全程匿名，登入會員專區後，點選「校園免費試劑電子兌換券推廣活動」，並進行學生身份驗證，免費愛滋自我篩檢試劑電子兌換券即匯入至個人之會員專區，電子兌換券可至實體通路或網路訂購超商取貨通路兌換愛滋自我篩檢試劑1支，且每3個月即可再申請一次，鼓勵年輕族群定期接受篩檢，守護青春與健康。

疾管署提醒，若發生性行為請主動要求對方或自己全程使用保險套，並搭配水性潤滑液，以保護自己，降低感染風險。若有感染風險行為，如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。

羅一鈞 疾管署 愛滋

延伸閱讀

新冠疫情預估大失準！高峰已過 染疫人次171萬下修到42萬

新冠高峰提早報到！上周七萬人就醫 重症與死亡案例攀升

立委質疑羅一鈞教用過期快篩 食藥署長：目前快篩都合格

傳廠商抬價⋯食藥署查無漲價 羅一鈞：酒精非防疫物資

相關新聞

熱帶性低氣壓影響 宜花東、屏東4縣市豪雨、大雨特報

受到熱帶性低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對宜花東、屏東等四縣市發布豪雨、大雨特報。其中台東縣(含蘭嶼、綠島)...

一上床腿就超癢？營養師曝元凶是「它」：靠5招改善

一上床就覺得腳麻麻癢癢，覺得有東西在爬嗎？營養師高敏敏指出可能是「不寧腿症候群」搞的鬼！不寧腿症候群又稱腿部躁動症，通常發生在睡前或靜止時，身體總覺得雙腳裡面麻癢、怪怪的、不舒服。

台灣人年喝42億杯咖啡！超商現煮戰升溫、精品風潮成新主流

台灣咖啡市場快速成長，超商推動普及化與創新風味，單品精品咖啡需求攀升，年輕族群重視趣味與品質，形成多元黑金商機，品牌須掌握消費趨勢與口味偏好。

不只加班費...醫界盼值班費也免稅 健保署這樣說

為減緩醫院主治醫師流向診所，衛福部健保署昨開會祭出節稅方案，考量醫院主治醫師未納入勞基法，但若為照顧病人、執行醫院指派任...

愛滋新增感染數有望寫22年來新低 篩檢試劑限時免運

今年愛滋新增感染人數可望寫下22年新紀錄，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，去年愛滋感染人數一度反彈回升，但今年1至5月新增...

深耕北美市場 觀光署服務分處6月插旗西雅圖

為積極拓展國際觀光市場，搶攻北美海外旅遊龐大客群，交通部觀光署繼2024年10月2日於加拿大設立首站「駐溫哥華台灣觀光服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。