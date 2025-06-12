孩子壓力大、心理支持不足 DFC台灣推培養「新3C」能力

DFC台灣今日發表2025「孩童未來關鍵能力調查」，結果發現，親師生三方皆認為「自信與心理韌性」是孩子面對未來最迫切的能力，而孩子仍普遍感受到壓力與心理支持不足。資深教師鼓勵家長、教師多花一點時間，陪孩子經歷情緒、理解彼此感受，才能讓孩子有適應未來的自信。

2025年「孩童未來關鍵能力調查」採用線上問卷方式進行，邀請全台國小三年級至國中三年級的孩童、家長與教師自願參與填答，共回收1084份有效問卷。調查發現，「壓力大但缺乏出口」為三群體最一致的痛點，「重結果、輕歷程」問題更加嚴重，家長與教師皆認為升學導向壓力加劇，孩童也有高比例反映此困擾。至於孩子在學習歷程中最大的挑戰是什麼？親師生三方指出，「缺乏自信與心理韌性」是當前孩子最主要的學習挑戰，不僅影響學習表現，也與人際關係、自我管理密切相關。

值得注意的是，近七成家長與近八成教師最憂心孩子缺乏自我管理能力，但孩童僅四成自認如此，顯示認知明顯落差。另一方面孩童最有感的困擾是考試與補習壓力沈重，調查中有過半孩童表達，但近八成大人並不認為這是最主要挑戰。

霄裡國小主任李士豪認為，在教學現場，發現即使孩子各方面表現不錯，但普遍不敢將壓力或困難說出口，這是急需解決的問題。他指出，當學生能有情緒表達空間與學習自主權，反而更能穩定地學習與發展，無論家長、教師，需要多花一點時間，陪孩子經歷情緒、理解彼此感受，才能讓孩子有適應未來的自信。

DFC台灣執行長許芯瑋表示，教育不該讓每個孩子變得一模一樣，期盼孩子在面對未來時，學習歷程能不再侷限於以分數為核心的升學導向，而是在學習知識的同時，培養自信。DFC鼓勵師生透過行動歷程、真實問題解決，共同培養孩子自信與心理韌性（Confidence）、人際連結（Connection）、行動實踐（Co-action）等應對未來的「新3C」關鍵能力。

台北市和平實驗國民小學黃志順校長表示，如果希望孩子長出「新3C」關鍵能力，需要先改變的是我們這群大人的心態，應該從孩子的角度跟速度出發，不要以大人的視角去解讀孩子，給予孩子更多鼓勵與支持。