快訊

印度航空波音787墜毀！黑煙直衝天際畫面曝光 機上242人生死未卜

聽新聞
0:00 / 0:00

孩子壓力大、心理支持不足 DFC台灣推培養「新3C」能力

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
DFC台灣今日發表2025「孩童未來關鍵能力調查」。圖／DFC提供
DFC台灣今日發表2025「孩童未來關鍵能力調查」。圖／DFC提供

DFC台灣今日發表2025「孩童未來關鍵能力調查」，結果發現，親師生三方皆認為「自信與心理韌性」是孩子面對未來最迫切的能力，而孩子仍普遍感受到壓力與心理支持不足。資深教師鼓勵家長、教師多花一點時間，陪孩子經歷情緒、理解彼此感受，才能讓孩子有適應未來的自信。

2025年「孩童未來關鍵能力調查」採用線上問卷方式進行，邀請全台國小三年級至國中三年級的孩童、家長與教師自願參與填答，共回收1084份有效問卷。調查發現，「壓力大但缺乏出口」為三群體最一致的痛點，「重結果、輕歷程」問題更加嚴重，家長與教師皆認為升學導向壓力加劇，孩童也有高比例反映此困擾。至於孩子在學習歷程中最大的挑戰是什麼？親師生三方指出，「缺乏自信與心理韌性」是當前孩子最主要的學習挑戰，不僅影響學習表現，也與人際關係、自我管理密切相關。

值得注意的是，近七成家長與近八成教師最憂心孩子缺乏自我管理能力，但孩童僅四成自認如此，顯示認知明顯落差。另一方面孩童最有感的困擾是考試與補習壓力沈重，調查中有過半孩童表達，但近八成大人並不認為這是最主要挑戰。

霄裡國小主任李士豪認為，在教學現場，發現即使孩子各方面表現不錯，但普遍不敢將壓力或困難說出口，這是急需解決的問題。他指出，當學生能有情緒表達空間與學習自主權，反而更能穩定地學習與發展，無論家長、教師，需要多花一點時間，陪孩子經歷情緒、理解彼此感受，才能讓孩子有適應未來的自信。

DFC台灣執行長許芯瑋表示，教育不該讓每個孩子變得一模一樣，期盼孩子在面對未來時，學習歷程能不再侷限於以分數為核心的升學導向，而是在學習知識的同時，培養自信。DFC鼓勵師生透過行動歷程、真實問題解決，共同培養孩子自信與心理韌性（Confidence）、人際連結（Connection）、行動實踐（Co-action）等應對未來的「新3C」關鍵能力。

台北市和平實驗國民小學黃志順校長表示，如果希望孩子長出「新3C」關鍵能力，需要先改變的是我們這群大人的心態，應該從孩子的角度跟速度出發，不要以大人的視角去解讀孩子，給予孩子更多鼓勵與支持。

自信 育兒 教師 情緒 小孩 壓力 升學

延伸閱讀

民生國中補校唯一女畢業生家境清寒未升學 重拾書本圓了45年夢想

學習歷程造假高中生確定考分科 校方：全力提供協助

學習歷程造假高中生終於有校收？長庚大：明天放榜

公布學習歷程遭撤銷錄取 沈政男：誠實的人反被處罰？

相關新聞

熱帶性低氣壓影響 宜花東、屏東4縣市豪雨、大雨特報

受到熱帶性低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對宜花東、屏東等四縣市發布豪雨、大雨特報。其中台東縣(含蘭嶼、綠島)...

一上床腿就超癢？營養師曝元凶是「它」：靠5招改善

一上床就覺得腳麻麻癢癢，覺得有東西在爬嗎？營養師高敏敏指出可能是「不寧腿症候群」搞的鬼！不寧腿症候群又稱腿部躁動症，通常發生在睡前或靜止時，身體總覺得雙腳裡面麻癢、怪怪的、不舒服。

台灣人年喝42億杯咖啡！超商現煮戰升溫、精品風潮成新主流

台灣咖啡市場快速成長，超商推動普及化與創新風味，單品精品咖啡需求攀升，年輕族群重視趣味與品質，形成多元黑金商機，品牌須掌握消費趨勢與口味偏好。

不只加班費...醫界盼值班費也免稅 健保署這樣說

為減緩醫院主治醫師流向診所，衛福部健保署昨開會祭出節稅方案，考量醫院主治醫師未納入勞基法，但若為照顧病人、執行醫院指派任...

愛滋新增感染數有望寫22年來新低 篩檢試劑限時免運

今年愛滋新增感染人數可望寫下22年新紀錄，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，去年愛滋感染人數一度反彈回升，但今年1至5月新增...

深耕北美市場 觀光署服務分處6月插旗西雅圖

為積極拓展國際觀光市場，搶攻北美海外旅遊龐大客群，交通部觀光署繼2024年10月2日於加拿大設立首站「駐溫哥華台灣觀光服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。