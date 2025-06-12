快訊

印度航空波音787墜毀！黑煙直衝天際畫面曝光 機上242人生死未卜

聽新聞
0:00 / 0:00

一上床腿就超癢？營養師曝元凶是「它」：靠5招改善

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏指出一上床總是覺得腿養可能是不寧腿症候群導致。 示意圖／ingimage
營養師高敏敏指出一上床總是覺得腿養可能是不寧腿症候群導致。 示意圖／ingimage

一上床就覺得腳麻麻癢癢，覺得有東西在爬嗎？營養師高敏敏指出可能是「不寧腿症候群」搞的鬼！不寧腿症候群又稱腿部躁動症，通常發生在睡前或靜止時，身體總覺得雙腳裡面麻癢、怪怪的、不舒服。

高敏敏在Instagram粉專表示不寧腿症候群患者會忍不住想一直動腳來舒緩不適，但這樣的行為卻讓睡眠品質大大下降。此外，這種症狀好發於女性，想要改善建議從飲食做起：

一、鐵質

攝取鐵質可幫助神經傳導、減緩不適，例如紅肉、豬肝、菠菜、黃豆。

二、葉酸

葉酸可以強化神經功能、穩定神經訊號，建議選擇綠色蔬菜、柳橙汁、黃豆。

三、鎂

可幫助神經放鬆，香蕉、堅果、全穀類、黑巧克力都是好選擇。

四、維生素B群

B群是維持神經運作的重要營養素，可透過豬肉、蛋、豆類、全穀類攝取。

五、鉀

是維持神經系統正常運作的重要電解質，富含鉀元素的食物包含香蕉、馬鈴薯、酪梨、番茄。

六、多巴胺食物

維持神經傳導，例如鮭魚、雞胸肉、乳製品、豆製品。

除了透過食物緩解不寧腿不適，高敏敏也建議透過生活習慣來改善，像是規律睡眠避免過勞，適量的運動亦可緩解不適，可選擇有氧運動外加腿部伸展。另外避免攝取酒精或尼古丁，也記得減少飲用咖啡或茶。

如果真的感到不適 也可以試試以下舒緩SOP：

一、按摩腿部肌肉

二、洗熱水澡放鬆

三、熱敷 or 冰敷

四、穿足部包裹襪

五、腿後部放震動墊

另外，高敏敏也提醒，如果已經嚴重影響生活或長期不適，還是要尋求醫生幫助！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

營養師

延伸閱讀

咖啡提神反而更累？高敏敏營養師爆：過量恐影響睡眠與情緒

保久乳含防腐劑？營養師破解3迷思：1歲前建議別喝

每天都來一杯？ 營養師揭「早餐飲料熱量糖分」：喝它等於一份小薯

你也這樣？臉上痘痘長不停 營養師推薦「抗痘5果」一次看

相關新聞

熱帶性低氣壓影響 宜花東、屏東4縣市豪雨、大雨特報

受到熱帶性低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對宜花東、屏東等四縣市發布豪雨、大雨特報。其中台東縣(含蘭嶼、綠島)...

一上床腿就超癢？營養師曝元凶是「它」：靠5招改善

一上床就覺得腳麻麻癢癢，覺得有東西在爬嗎？營養師高敏敏指出可能是「不寧腿症候群」搞的鬼！不寧腿症候群又稱腿部躁動症，通常發生在睡前或靜止時，身體總覺得雙腳裡面麻癢、怪怪的、不舒服。

台灣人年喝42億杯咖啡！超商現煮戰升溫、精品風潮成新主流

台灣咖啡市場快速成長，超商推動普及化與創新風味，單品精品咖啡需求攀升，年輕族群重視趣味與品質，形成多元黑金商機，品牌須掌握消費趨勢與口味偏好。

不只加班費...醫界盼值班費也免稅 健保署這樣說

為減緩醫院主治醫師流向診所，衛福部健保署昨開會祭出節稅方案，考量醫院主治醫師未納入勞基法，但若為照顧病人、執行醫院指派任...

愛滋新增感染數有望寫22年來新低 篩檢試劑限時免運

今年愛滋新增感染人數可望寫下22年新紀錄，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，去年愛滋感染人數一度反彈回升，但今年1至5月新增...

深耕北美市場 觀光署服務分處6月插旗西雅圖

為積極拓展國際觀光市場，搶攻北美海外旅遊龐大客群，交通部觀光署繼2024年10月2日於加拿大設立首站「駐溫哥華台灣觀光服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。