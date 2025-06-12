一上床腿就超癢？營養師曝元凶是「它」：靠5招改善

一上床就覺得腳麻麻癢癢，覺得有東西在爬嗎？營養師高敏敏指出可能是「不寧腿症候群」搞的鬼！不寧腿症候群又稱腿部躁動症，通常發生在睡前或靜止時，身體總覺得雙腳裡面麻癢、怪怪的、不舒服。

高敏敏在Instagram粉專表示不寧腿症候群患者會忍不住想一直動腳來舒緩不適，但這樣的行為卻讓睡眠品質大大下降。此外，這種症狀好發於女性，想要改善建議從飲食做起：

一、鐵質

攝取鐵質可幫助神經傳導、減緩不適，例如紅肉、豬肝、菠菜、黃豆。

二、葉酸

葉酸可以強化神經功能、穩定神經訊號，建議選擇綠色蔬菜、柳橙汁、黃豆。

三、鎂

可幫助神經放鬆，香蕉、堅果、全穀類、黑巧克力都是好選擇。

四、維生素B群

B群是維持神經運作的重要營養素，可透過豬肉、蛋、豆類、全穀類攝取。

五、鉀

是維持神經系統正常運作的重要電解質，富含鉀元素的食物包含香蕉、馬鈴薯、酪梨、番茄。

六、多巴胺食物

維持神經傳導，例如鮭魚、雞胸肉、乳製品、豆製品。

除了透過食物緩解不寧腿不適，高敏敏也建議透過生活習慣來改善，像是規律睡眠避免過勞，適量的運動亦可緩解不適，可選擇有氧運動外加腿部伸展。另外避免攝取酒精或尼古丁，也記得減少飲用咖啡或茶。

如果真的感到不適 也可以試試以下舒緩SOP：

一、按摩腿部肌肉 二、洗熱水澡放鬆 三、熱敷 or 冰敷 四、穿足部包裹襪 五、腿後部放震動墊

另外，高敏敏也提醒，如果已經嚴重影響生活或長期不適，還是要尋求醫生幫助！

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