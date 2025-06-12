台灣人年喝42億杯咖啡！超商現煮戰升溫、精品風潮成新主流

近年來，咖啡早已從單純的提神飲品，成為台灣人日常生活的一部分。無論是搭配早午餐、午後放鬆，還是朋友聚會，咖啡始終扮演著不可或缺的角色。隨著健康意識抬頭、消費行為轉變，愈來愈多消費者從高糖飲品轉向低熱量、香氣濃郁的咖啡。此外，遠距工作與「第三空間」概念的興起，也推動了咖啡店與外帶市場的成長。根據國際咖啡組織（ICO）統計，台灣人2023年喝下約42.4億杯咖啡，人均年消費超過180杯，與2021年人均122杯相比，短短兩年間成長近50%。但你知道嗎？日本人平均每年喝約600杯，韓國人則約400杯咖啡，是我們的2倍以上！看來台灣的咖啡市場還有不小的成長空間。對品牌而言，這不只是生活習慣的變遷，更是一波值得深耕的「黑金商機」。

全台超商打造「超級黑金」，推動咖啡文化高普及率

台灣的咖啡文化之所以能在短短10年內蓬勃發展，超商的推動力功不可沒，以統一超商（7-ELEVEN）、全家便利商店為首的「超商雙雄」，各自推出自有咖啡品牌與現煮系統，從美式、拿鐵到高階的單品咖啡，全方位滿足不同族群的需求，形成強而有力的咖啡供應網絡。根據Kantar 凱度洞察針對20～59歲的超商與超市咖啡使用者進行的網路調查顯示，7-ELEVEN因擁有全台最廣的門市佈局，CITY CAFÉ現煮咖啡普及率名列第一，這群超商／超市咖啡消費者近一年飲用過的比例高達9成，且有6成為最常飲用CITY CAFÉ的忠誠消費者；不過，全家便利商店的Let’s Café也不容小覷，門市店數雖然只有7-ELEVEN 的約6成，但整體表現卻不遜色，在超商／超市咖啡飲用者當中有近8成的相對普及率，位居第二，展現了超出規模的競爭力表現。

各大超商咖啡皆獲消費者高度肯定，全家Let’s Café使用者滿意度領先

進一步了解消費者的飲用評價，Kantar 凱度洞察發現，超商的整體滿意度皆表現出色，顯示超商咖啡成功取得消費者肯定。其中，全家Let’s Café的使用者總體滿意度最高，突破9成給予正面評價（91％）；而飲用人口最多的7-ELEVENCITY CAFÉ也不惶多讓，滿意者接近9成（87％）。

若聚焦於產品系列，二大龍頭各擁優勢：全家Let’s Café的「經典」系列獲得高度好評，領先群雄；而 7-ELEVEN CITY CAFE則由「濃萃」系列受青睞。

在單品／精品咖啡領域中，兩大品牌皆積極佈局，各自推出具產地特色的咖啡豆，在滿意度表現上難分軒輊（Let’s Café 81%；CITY CAFÉ 80%）。這些產品不僅吸引對咖啡質感更講究的族群，也進一步提升品牌形象與高端市場的滲透力。

高品質需求持續攀升，單品／精品咖啡成新興趨勢

隨著咖啡文化的深入發展，民眾對於咖啡的要求早已不再停留在「咖啡因」的基本需求，愈來愈多消費者更積極關注咖啡豆的產地與烘焙度等面向，因此單品／精品咖啡日漸成為新興趨勢。調查顯示，高達8成的受訪者日常有飲用單品／精品咖啡的習慣，而最常至超商購買，主要受價格合理所吸引，分店密集帶來的便利性也是超商的獨特優勢。值得注意的是，在風味偏好方面，焦糖、堅果與可可調性的咖啡豆最受消費者青睞，是多數人進入高品質咖啡世界的「友善入口」。

單品／精品的使用者中有近7成也會在咖啡店購買咖啡，除了更加看重專門店所提供的高品質咖啡豆與豐富香氣層次，同時也能彈性選擇烘焙程度，再搭配專業咖啡師或店員的解說，讓消費者更容易選擇到自己愛好的理想咖啡。對超商咖啡而言，可以考慮開發高價值、獨特體驗的商品線，以鞏固顧客忠誠度並提升附加價值。未來，「品質」不再只是競爭優勢，而是進入市場的門票；能否掌握主流風味偏好與消費者的味蕾趨勢，將成為產品成功與否的關鍵因素。

搶攻年輕世代市場，創新風味引爆話題

除了對品質的高度要求外，年輕世代消費者對「創新」與「趣味性」的關注也正快速改變市場的產品策略。根據Kantar凱度的調查，年輕族群相較於青中年族群更加願意嘗試創新產品（包含聯名商品、特殊風味等），因此各大超商也紛紛推出創新風味與限量企劃，積極搶攻Z世代與千禧族群的注意力，推出西西里、燕麥奶、調酒拿鐵、椰棗拿鐵等風味咖啡，這些創新產品成功讓現煮咖啡／飲品帶動話題並成為與社群分享的焦點。因此，咖啡品牌若能掌握這群「新口味冒險者」的偏好，相信將能有效提升品牌認知度與普及率，同時也是創造新鮮感的絕佳機會。

審稿編輯：林玉婷

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