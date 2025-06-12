醫院遭爆心臟未停就摘器官 器捐中心澄清：是溝通落差

宜蘭某醫院近日爆出器官捐贈程序爭議，引發社會關注。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲指出，一名年輕男子因騎機車自撞倒地，到院時已無呼吸心跳（OHCA），雖經歷搶救仍幾乎腦死，家屬在了解患者預後不佳後，主動表示並提出器官捐贈意願，醫療團隊則依法啟動心臟死亡捐贈（DCD）程序，一切合法。

李明哲還原當時狀況，北部一名年輕患者因騎機車自撞倒地，失去生命跡象、沒有呼吸心跳，送醫已經OHCA（到院前心肺功能停止）；雖經歷急救後有恢復心跳，但是主動脈受損、心包膜積水，並且放置主動脈支架、裝上葉克膜，並送進加護病房。

然而，患者隔日依舊昏迷，昏迷指數只有3分，已經瀕臨腦死，瞳孔幾乎沒有光反射，經醫療團隊持續觀察後，狀況仍不穩定，再度找家屬開第二次會議。

李明哲表示，家屬了解狀況後，主動提出器官捐贈，而該患者原本預期要執行腦死判定器官捐贈程序，但評估後病況恐無法穩定支撐完成腦死判定程序，醫療團隊跟家屬提出「心跳停止後器官捐贈（DCD）」，並充分跟家屬說明執行過程，家屬討論後同意進行捐贈。

李明哲說，根據程序，當天下午約4、5時通知檢察官跟法醫，晚上11時半左右，檢察官到場，而家屬經過檢察官偵訊後，簽署器捐同意書。患者在開刀房，經歷維生系統如葉克膜等撤除，並在等待23分鐘後，心跳停止，觀察5分鐘由醫師宣告死亡，再由檢察官指揮法醫確認死亡、開立屍體相驗書，並由家屬同意摘除2個腎臟。

「在這個島嶼上，任何機構都不可能活摘器官，百分之百不會發生在台灣。」李明哲強調，此案不論在醫療、倫理與法律三面向皆符合法規與專業原則，只是法務部等相關機關對流程可能生疏，在醫學認識上的見解不能，導致溝通中產生爭議。

李明哲表示，器捐病主中心將邀集法務專家及過去執行過DCD的醫療團隊討論，溝通目前程序是否有不夠完備之處。會議取得共識後，將由衛福部邀法務機關一起推動，作為未來修訂相關作業指引參考依據。