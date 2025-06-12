耳朵也會「發霉」！長時間戴耳機、過度掏耳要注意 醫曝預防關鍵

梅雨季即將來臨，這時最需要注意的就是「黴菌」。黴菌不僅令人感到骯髒、清潔麻煩，更可能對身體造成危害。據日本「愛知電視台」報導，深入探討梅雨季的黴菌對策。

吸入黴菌可能引發過敏反應

首先來了解黴菌會對人體造成哪些影響。研究黴菌已有40年的專家，千葉大學真菌醫學研究中心的副教授矢口貴志指出，吸入大量黴菌可能會引起過敏反應，出現流鼻水、咳嗽等症狀。若黴菌深入肺部，甚至會引發肺部發炎或肺炎。

對付黴菌，最有效的方法之一就是使用冷氣機的除濕功能，但這也有需要注意的地方。

使用除濕功能時，冷氣機內部容易積水，若未妥善處理，機器內部就可能滋生黴菌，這些黴菌會隨著風被吹散到整個房間中。因此，使用除濕功能後，務必切換到送風模式15～30分鐘，讓冷氣機內部保持乾燥，才不容易讓黴菌繁殖。

另一個容易在梅雨季發霉的地方是「耳朵裡」。若經常長時間佩戴耳機或助聽器，會讓耳朵長時間處於密閉、高溫又潮濕的環境中，尤其在梅雨季更容易悶住。而耳垢等物質還會提供養分，讓耳朵成為黴菌理想的繁殖場所。

「柊耳鼻喉科診所」院長內藤醫師表示，耳朵發霉時，常見症狀包含，搔癢、流膿、聽力下降。治療方法是清洗耳道，但完全痊癒大約需要一個月，嚴重時甚至需要住院治療。

每1～2小時通風一次耳朵

預防耳朵發霉的關鍵是「通風」。矢口貴志建議，每隔1～2小時，取下耳機或助聽器，讓耳朵接觸一下外部空氣。同時，也要用酒精濕紙巾等定期擦拭耳機表面。

此外，太頻繁掏耳朵也會增加黴菌風險。如果耳道被掏傷，即使沒有戴耳機，黴菌也可能從傷口進入。因此建議「每月清潔耳朵一次」即可，而且只需用棉棒在外耳道輕輕畫2～3圈清潔即可，避免深入耳道。