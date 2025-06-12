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台新贊助2025周華健演唱會 6月27日台新卡友搶先購票

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台灣傳奇歌手周華健出道40年，憑藉《愛相隨》、《花心》、《朋友》等多首膾炙人口的經典歌曲，深受各世代歌迷喜愛，素有「國民歌王」美譽。12日主辦單位滾石唱片正式對外宣告，將於9月20日台北小巨蛋以及11月29日高雄巨蛋北高開唱，舉辦「周華健少年的奇幻之旅3.0」巡迴演唱會。本次巡演台新銀行為主要贊助夥伴，並獨家提供台新銀行卡友在6月27日上午11點可至拓元售票優先購票。

台新銀行總經理林淑真表示，娛樂產業已邁入全新成長期，台新積極拓展娛樂文化領域合作，攜手多元藝文活動與客戶生活連結。繼今年3月台新冠名贊助韓國女子天團BLACKPINK成員JISOO首次個人粉絲見面演唱會，再次成為周華健2025巡迴演唱會主要贊助夥伴，為台新卡友再次爭取提前購票福利。

台新秉持「認真」、「創新」、「永續」的精神，長期深耕藝術文化與運動發展，近期更跨足娛樂休閒文化領域，透過與各種演唱會以及活動進行贊助合作，進一步貼近消費者生活圈，為客戶帶來更多驚喜與便利。

台新除了將持續透過演唱會等活動，提供台新客戶與卡友專屬優惠，也將透過RICHART LIFE金融生態圈服務，滿足民眾多元娛樂消費需求，並鼓勵民眾可適時搭配台新Point回饋，聰明消費、輕鬆享樂。台新誠摯邀請卡友把握優先購票機會，與國民歌王周華健一同穿越時光，感受經典與感動交織的演唱會現場。

演唱會 周華健 台新

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