快訊

延押2個月！柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗提抗告 法院駁回確定

館長自曝汪小菲透過李進良牽線 2人今晚將在「麻六記」用餐

賴總統邀在野領袖18日共商國是 國民黨、民眾黨證實接獲來電

邁向永續減碳 永豐金證券為地球種希望之樹

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
執行苗圃育苗工作。6月底前，客戶每成功申請一份電子對帳單，永豐金證券即捐出25元給農業部林業及自然保育署宜蘭分署，為地球種下希望之樹。（農業部林業及自然保育署宜蘭分署官網/提供）
執行苗圃育苗工作。6月底前，客戶每成功申請一份電子對帳單，永豐金證券即捐出25元給農業部林業及自然保育署宜蘭分署，為地球種下希望之樹。（農業部林業及自然保育署宜蘭分署官網/提供）

「減緩與調適氣候變遷」為永豐金（2890）三大永續承諾之一，支持政府維護生物多樣性、減緩氣候變遷及恢復森林生態系統，永豐金證券攜手客戶共同邁向永續減碳。6月底前，只要客戶每成功申請一份電子對帳單，永豐金證券即捐出25元給農業部林業及自然保育署宜蘭分署，為地球種下希望之樹。

永豐金證券致力推動綠色金融與永續發展，2024年除汰換老舊空調等耗能設備，投入約313萬元進行節能升級，預估每年可節省62.06千度電，減少30.66公噸CO2e碳排放量，並持續在產品與服務上推動無紙化，成功節省了高達18,261萬張紙，為地球減碳盡一份心力。

為響應「減緩與調適氣候變遷」的永續承諾，永豐金證券啟動「紙本對帳單客戶申請電子對帳單獎勵活動」。至6月底，符合條件的客戶每成功申請一份電子對帳單，客戶即可獲得100元超商電子商品卡，每家分公司同一客戶計算1次；同時永豐金證券將捐出25元予農業部林業及自然保育署宜蘭分署，支持其投入植樹造林計畫。這些捐款將用於羅東或和平事業區的新植造林項目，達到厚植森林資源、保護生物多樣性以及減緩氣候變遷目標。

永豐金證券指出，透過這次活動，將攜手客戶共同為地球種下更多希望之樹，讓未來的世代擁有更美好的環境。永豐金證券邀請您加入這場愛地球的行動，讓每一份對帳單都成為守護地球的力量。

永豐金證券啟動「紙本對帳單客戶申請電子對帳單獎勵活動」。(永豐金證券/提供)
永豐金證券啟動「紙本對帳單客戶申請電子對帳單獎勵活動」。(永豐金證券/提供)

永豐金 氣候變遷 林業

延伸閱讀

酪梨今年3月低溫授粉不良 農業部公告中市災害現金救助

富邦談淨零轉型 危機、轉機並存

證交所推廣減碳 邀員工種樹

陳亭妃籲增農退儲金覆蓋率 農業部允諾提修正草案

相關新聞

熱帶低壓已近蘭嶼！粉專：今晚花蓮附近登陸「南部明天恐致災性降雨」

熱帶性低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天東半部（含蘭嶼、綠島）及屏東地區有局部大雨發生的機率，注...

熱帶低壓進逼 3地區慎防劇烈降雨 今晚起雨區擴大

輕颱蝴蝶對台灣無直接影響，不過，要注意的是昨晚生成的熱帶性低氣壓TD-02，今天會快速掠過台灣附近，天氣風險公司資深顧問...

醫院遭爆心臟未停就摘器官 器捐中心澄清：是溝通落差

宜蘭某醫院近日爆出器官捐贈程序爭議，引發社會關注。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲指出，一名年輕男子因騎機...

不健康餘命又變長「平均7.78年」 學者：最快2026年重回8字頭

不健康餘命又拉長了！根據衛福部公布零歲健康餘命，112年為72.45歲，與112年平均餘命相減，不健康餘命為7.78年，...

地震提前預警好神！他不解「10秒能幹嘛？」 網揭關鍵：可提升存活率

昨晚7時許，台灣東部海域發生芮氏規模6.4的顯著有感地震，中央氣象署針對台北市等21個縣市發布災防告警訊息，甚至連遠在連江縣的民眾也收到了國家級警報。不少網友驚訝地表示，警報訊息比地震感受到的時間早約10秒，對此提前預警的效果直呼「神奇」。

避難包必放！心理師教你準備「親子防災糧」 關鍵7天原則曝光

美國在台協會高雄分處昨(11)日於臉書粉專PO出一篇避難包備品實用文，讓避難包內該擺放哪些物品再受關注。臨床心理師呂怡安在臉書粉專「花園裡的心理師 Ann's飲食自由筆記」，近日分享如何準備防災糧，表示必須依照成人和小孩的不同需求，進行不一樣的準備。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。