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膽固醇高不能吃蛋？醫師搖頭打破迷思 「烹調方式」才是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒膽固醇偏高仍可吃雞蛋，重要的是烹調方式。 示意圖／ingimage
醫師提醒膽固醇偏高仍可吃雞蛋，重要的是烹調方式。 示意圖／ingimage

不少人得知自己膽固醇偏高後第一個捨棄的就是雞蛋醫師劉博仁發文打破迷思，強調其實一天吃一顆雞蛋是完全沒問題的，最重要的還是烹調方式與日常飲食。

劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」透露，常有病患詢問「膽固醇高了，還可以每天吃雞蛋嗎」表示自己早餐最愛的就是一顆煎蛋，劉博仁回應吃沒問題，但「拜託別再用油煎或炸的方式」。

他分享了巴西聖保羅學者做的研究，首先把雞蛋分別拿來「水煮」和「油煎」，然後放著觀察裡面的膽固醇變化。最終煎蛋裡面的「氧化膽固醇」大幅上升，這種壞東西會讓血管發炎、變硬，是心血管疾病的風險因子，不僅如此，加熱越久、溫度越高、放越久，這些壞膽固醇就越多。

相比之下「水煮蛋」產生的氧化物就少很多，對身體比較友善。也就是說不是雞蛋不好，烹調方式才是最重要的！如果膽固醇偏高，一天一顆蛋沒問題，且雞蛋是很好的蛋白質營養也高。不過切記選擇「水煮蛋」、「蒸蛋」、「蛋花湯」這類低溫做法。

劉博仁特別提醒，荷包蛋或炒蛋，如果油用的很少加上煮的過程不久，相對是安全的，千萬避免「油煎蛋」、「炸蛋」、「鍋邊焦香蛋」這種高溫高油方式。文末再次提醒，雞蛋可以吃但別亂煮，直言「吃法對了，蛋是超級食物」，不過膽固醇高的人，務必多注意整體飲食，最好避免反式脂肪食物以及加工食品，還有太多的飽和脂肪食物。

雞蛋 醫師 膽固醇 健康飲食

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