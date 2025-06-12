膽固醇高不能吃蛋？醫師搖頭打破迷思 「烹調方式」才是關鍵

不少人得知自己膽固醇偏高後第一個捨棄的就是雞蛋，醫師劉博仁發文打破迷思，強調其實一天吃一顆雞蛋是完全沒問題的，最重要的還是烹調方式與日常飲食。

劉博仁在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」透露，常有病患詢問「膽固醇高了，還可以每天吃雞蛋嗎」表示自己早餐最愛的就是一顆煎蛋，劉博仁回應吃沒問題，但「拜託別再用油煎或炸的方式」。

他分享了巴西聖保羅學者做的研究，首先把雞蛋分別拿來「水煮」和「油煎」，然後放著觀察裡面的膽固醇變化。最終煎蛋裡面的「氧化膽固醇」大幅上升，這種壞東西會讓血管發炎、變硬，是心血管疾病的風險因子，不僅如此，加熱越久、溫度越高、放越久，這些壞膽固醇就越多。

相比之下「水煮蛋」產生的氧化物就少很多，對身體比較友善。也就是說不是雞蛋不好，烹調方式才是最重要的！如果膽固醇偏高，一天一顆蛋沒問題，且雞蛋是很好的蛋白質營養也高。不過切記選擇「水煮蛋」、「蒸蛋」、「蛋花湯」這類低溫做法。

劉博仁特別提醒，荷包蛋或炒蛋，如果油用的很少加上煮的過程不久，相對是安全的，千萬避免「油煎蛋」、「炸蛋」、「鍋邊焦香蛋」這種高溫高油方式。文末再次提醒，雞蛋可以吃但別亂煮，直言「吃法對了，蛋是超級食物」，不過膽固醇高的人，務必多注意整體飲食，最好避免反式脂肪食物以及加工食品，還有太多的飽和脂肪食物。