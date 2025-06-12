熱氣球新萌主！「FIN 水寶」首度升空

每年夏天最讓人引頸期盼的暑期盛事──2025臺灣國際熱氣球嘉年華將在7月5日盛大開幕，補水好夥伴黑松FIN今年也沒缺席，更驚喜帶來高達30公尺的超Q「FIN水寶」造型熱氣球，以可愛模樣首度升空，是今年最受矚目的全新造型熱氣球之一。

FIN在嘉年華現場也規劃豐富系列活動，邀請現場民眾在夏日一起「玩樂補水」，隨時補充流失水分！同時更將於品牌社群抽出超限量熱氣球繫留體驗，送粉絲搭乘熱氣球升空，俯瞰東台灣風光，FIN推出可愛度破表的「FIN水寶」造型熱氣球，將於2025臺灣國際熱氣球嘉年華首度升空。

黑松FIN與臺東縣政府攜手合作臺灣國際熱氣球嘉年華正式邁入第12年，展現企業對地方觀光推廣的長期支持。適逢黑松創立100周年，陪伴大家度過無數戶外時光的好夥伴黑松FIN今年特別推出「FIN水寶」造型熱氣球，圓滾滾又討喜的外型，搭配手中拿著FIN補給飲料的設計，為熱氣球嘉年華增添滿滿歡樂氛圍。

FIN水寶造型熱氣球將於7月5日開幕周正式亮相，以及7月26、27日和8月16、17日，共三個周末在鹿野高台展球，療癒可愛的造型勢必成為遊客目光與鏡頭追逐的人氣焦點；FIN水寶熱氣球也將參與光雕音樂會，結合煙火秀及無人機展演，搭配熱氣球火焰隨著音樂節奏閃動，一起點亮東台灣夏夜天空。

不僅如此，開幕當日「FIN水寶」本尊更將驚喜現身，帶來元氣滿滿的「FIN好菌活力頌」，為熱氣球嘉年華熱力開場；3公尺高的「FIN水寶」大型氣偶也會限時進駐鹿野高台，只要現場上傳與FIN水寶熱氣球或氣偶的合照至社群平台，並標註黑松FIN官方帳號即可獲得品牌好禮。