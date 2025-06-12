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推在宅醫療科技 卓揆：延伸醫療服務 建構永續生態系

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國科會今天赴行政院會報告「在宅醫療科技願景與行動」。圖／行政院提供
國科會今天赴行政院會報告「在宅醫療科技願景與行動」。圖／行政院提供

台灣邁入超高齡社會，國科會明年起將推動跨部會「在宅醫療科技願景與行動」計畫，首年編列10億元，鎖定偏鄉作為試辦場域。行政院長卓榮泰指出，盼運用科技將醫療與照護服務延伸至居家與社區，並帶動產業創新發展，打造民眾、醫護與產業三方面的良性循環。

國科會今天赴行政院會報告「在宅醫療科技願景與行動」。國科會說明，面對我國人口結構高齡化、醫療照護負擔日益增加等挑戰，期望以智慧科技協助基層醫護，滿足民眾多元醫療照護需求，並帶動生醫產業創新發展，共同實現「健康台灣」的國政願景。

國科會預計2026年起將會同經濟部、衛福部與數位部等共同推動「在宅醫療科技」政策，聚焦三大主軸。針對科技創新，將依實際需求發展可擴大在宅醫療項目的創新技術；並推動優化普及，將提升既有在宅醫療科技產品之便利性與整合性，並促進擴散應用；再透過基盤建置，致力串接整合多元資訊流並建構基層醫護應用網，建立有效資訊共享機制

國科會強調，「在宅醫療科技」政策核心推動理念，是以第一線醫護與民眾需求為出發點，透過實地走訪基層醫療單位、辦理政策交流會議，廣納第一線醫護、產業、學研等建議，作為推動主軸與執行策略規劃之重要基礎。透過三大主軸協同推動架構，打造智慧便利且完善之在宅醫療環境，回應照護現場的實務挑戰。

國科會表示，在宅醫療科技政策將致力促進民眾、醫護與產業端的三方共榮，運用科技發展本土創新解決方案，提升基層醫護服務量能、減輕工作負擔，並結合家戶需求拓展市場機會，同時帶動產業發展，政府亦將透過健保制度的引導及支持，逐步建構永續的在宅醫療科技生態系，實現以人為本的智慧健康台灣願景。

卓榮泰對此指出，為實現「健康臺灣」政策願景，透過在宅醫療科技相關政策，運用科技導入，協助醫療與照護服務延伸至居家與社區，有助落實我國分級醫療制度，並帶動產業創新發展，打造民眾、醫護與產業三方面的良性循環。

卓榮泰也請各部會依據第一線醫護及民眾實際需求，適時調整並優化政策工具與推動機制，並請國科會持續擔任跨部會整合角色，落實跨部會協作機制，定期滾動檢討推動成效，建構永續在宅醫療科技生態系。

願景 機制 國科會

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