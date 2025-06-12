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熱帶低壓逼近恐掀長浪 台東往返綠島、蘭嶼船班明停航
交通部航港局今公告，受熱帶性低氣壓影響，成功至綠島航線今、明天全線停航。台東至蘭嶼、台東至綠島、後壁湖至蘭嶼航線明天也全面停航，提醒民眾往返離島留意船班資訊。
中央氣象署表示，目前太平洋地區有1個颱風、1個熱帶性低氣壓，其中低壓帶西側是蝴蝶颱風，東側為熱帶性低氣壓。
氣象署並發布熱帶性低氣壓特報，目前熱帶性低氣壓在鵝鑾鼻東南方170公里的海面上，向北北西移動，時速30公里；熱帶性低氣壓環流影響，今天北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大，在上述海面航行及作業船隻特別注意並隨時注意氣象署發布的最新氣象資訊；南部、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、澎湖有長浪發生的機率。
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