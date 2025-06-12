痔瘡會傳染、會變癌？99%的人都誤解！醫破解「6大迷思」
痔瘡是現代人常見的健康困擾，但你對它的認識正確嗎？大腸直腸外科醫師黃郁純在臉書指出，多數人對痔瘡存在嚴重誤解，今天就來一次揭開常見的六大迷思，幫助大家建立正確觀念，避免無謂的擔憂與誤治！
迷思一：痔瘡會傳染，坐過有人得痔瘡的椅子也會被傳染？
錯！痔瘡並非傳染病，而是一種因血管回流不良所導致的疾病，完全沒有傳染性。坐別人坐過的椅子，不會讓你「被傳染」痔瘡。
迷思二：痔瘡會變成癌症嗎？
這也是錯誤觀念。痔瘡和癌症並無直接關聯。癌症是因腸道黏膜病變產生息肉，才有可能演變成大腸癌或直腸癌；而痔瘡只是血液循環不佳所引起的局部病變，並不會惡化成癌症。
迷思三：每個人都有痔瘡嗎？
其實「痔瘡」是人體肛門天然存在的軟墊結構，人人都有。只有當這些組織因血液回流不良才會產生症狀。
迷思四：痔瘡會遺傳嗎？
痔瘡本身不具遺傳性，但若家族成員長期有久坐、久站、熬夜、嗜辣等相似生活習慣，則可能讓多位家庭成員都出現痔瘡問題。因此，重點在於生活型態，而非遺傳基因。
迷思五：擦藥、吃藥就能根治痔瘡？
可惜沒這麼簡單，黃郁純表示，「這個世界上真的沒有這種神奇的藥膏」。痔瘡藥物主要是用來緩解症狀，例如疼痛、搔癢、出血，但無法徹底根治痔瘡。
迷思六：產後或懷孕婦女比較容易得痔瘡？
這是真的。懷孕期間，隨著胎兒逐漸長大，腹內壓力也會上升，導致回流困難。
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