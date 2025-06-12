台劇登大型串流平台 親密之海7月18日上 Amazon Prime

台劇《親密之海》，12日宣布定檔7月18日起，於CATCHPLAY+影音平台（台灣、印尼、新加坡）、 有線電視CATCHPLAY電影台61頻道以及台灣 LINE TV、香港Now TV等平台共同首播；《親密之海》也將成為繼《我們與惡的距離II》後，登上國際串流平台Amazon Prime Video的第二部台劇，全球超過240個國家與地區的觀眾，將能與台灣劇迷一同看到這部深入親密關係與世代差異的獨特台劇。

台劇《親密之海》由CATCHPLAY旗下影響原創影視公司與鑫囍創業公司共同出品，改編自作家胡晴舫知名小說《群島》，新加坡導演呂吉元與劇場鬼才蔡柏璋共同執導，2023年開拍，集結實力演員李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育，以及福地祐介、蔡亘晏、李至正、李劭婕、胡瑋杰、黃湘婷、張家倫等優秀卡司，共同演繹充滿當代社群元素及世代差異的複雜情感關係。第一、二集日前於金馬奇幻影展首映，除一票難求，映後好評更迅速在網路蔓延，「精緻且都會氛圍做得很好，很難得的台劇」、「如同在海中漂浮著，渴望在親密關係中獲得滿足」、「怎麼會有一部互文性如此豐富的作品」、「探討非一般情感關係、大膽的情慾戲，以及其中的文學內裡，是內外都大膽勢必引發關注跟討論的作品」。