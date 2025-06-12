避難包必放！心理師教你準備「親子防災糧」 關鍵7天原則曝光

昨(11)日晚間台灣東部海域發生規模6.4地震，讓21縣市響起國家級警報，美國在台協會高雄分處在臉書粉專分享的避難包備品實用文，隨即受到關注。臨床心理師呂怡安近日也在臉書粉專「花園裡的心理師 Ann's飲食自由筆記」分享如何準備防災糧，指出必須依照成人和小孩的不同需求，進行不一樣的準備。

呂醫師表示，防災糧作為在防災時的食物，因為能防止氧化與腐化，不需時常費心替換，若能先試吃，熟悉不同防災糧的特性，會在準備時更實用。且實際防災時，由於吃到的是已知、接受的口味，會更有安全感、掌控感。

至於在準備天數上如何拿捏，醫師建議，防災糧可分為居家和行動防災糧，就居家的天數來說，一般是3天，但7天的份量會更有自保感；行動防災糧常見建議是準備2天。

在適口性上，居家可以有部分是準備平日吃習慣的罐頭類食品，若要準備例如泡麵、乾燥飯、蛋白粉、蔬菜粥，也可另備卡式爐，在防災時用少量瓦斯煮熱水、用最低限度的水沖泡，但防災糧也有用冷水即可沖泡的品項。而行動防災糧以乾燥真空包裝、打開即吃為主，這樣最輕，也不會因為水源不夠而無法吃。

醫師另發文建議，兒童（6-12歲）的防災糧在準備方向上有所不同，小孩部分以願意吃、能自己吃最重要，在準備上要陪孩子試吃過，也要讓兒童練習到可自己開封、自己取食，以增加對防災食品的熟悉度及掌控感。至於中高年級孩子，可以練習用適溫的水沖泡乾燥飯、蛋白粉、蔬菜湯等，增加「我能感」，避免在災區忙碌現場中，讓孩子有總是在等待協助的感覺。

醫師強調，防災糧中的點心，如家中常備的小顆軟糖、果乾、餅乾、維生素飲、電解質粉（需要水源沖泡）等，能增加儀式感，也可以在用餐時跟孩子互相說一句鼓勵的話、一句童趣的魔法咒語等，都有助於安撫孩子的心情；此外，每位兒童應自己背自己的行動糧，而非從大人的部分去分食；孩子的糧食還需注意是否有過敏食物，並告知在防災中的可能照顧者。