「人工生殖」可免稅 5.8萬對夫妻助孕獲補助近67億元

國健署110年7月1日起，擴大提供妻年齡未滿45歲不孕症夫妻人工生殖技術補助，迄今已協助超過2萬2700對夫妻、迎接2萬6090名新生兒，113年超過8164對夫妻成功生下9034名試管寶寶。國健署表示，接受「試管嬰兒」人工生殖醫療費用，在經財政部認定其會計紀錄完備正確的醫院施行，皆可納入列舉扣除，助孕也能省稅。

人工生殖補助計畫上路3年多，到底是不是免稅？國健署表示，衛福部與財政部協調將核撥的人工生殖補助款視為免稅範圍，該費用列為免稅項目，不需納入個人綜合所得稅申報。國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示，至114年2月底，約有5.8萬對不孕夫妻進行試管嬰兒療程，且獲得補助撥款，核款金額約66.98億元。

人工生殖療程是艱辛的歷程，包括排卵、取卵、胚胎培養、胚胎植入，若不幸發生療程失敗，這些項目仍可以列舉扣除。林真夙說，人工生殖補助款為免稅範圍，該政策自110年7月1日上路時，即與財政部協調完成，目前共有89家人工生殖機構之醫療費用，其自費部分得納入所得稅列舉扣除額。

依據所得稅法第17條規定略以，「納稅義務人、配偶或受扶養親屬之醫藥費及生育費，以付與公立醫院、全民健康保險特約醫療院、所，或經財政部認定其會計紀錄完備正確之醫院者為限。」故未納入補助而由民眾自費之人工生殖醫療費用，如欲納入列舉扣除額，仍須依所得稅法規定辦理。

現今社會普遍存在晚婚、晚育，分析110年生育情形，生母年齡以30至34歲者最多，達36.1%。其次為35至39歲，占25.2%，遲育趨勢相當明顯，同時呈現不孕或甚至想生生不出來的問題。由於人工生殖費用昂貴，對不孕夫妻形成相當大的經濟負擔，許多先進國家多有由政府補助試管嬰兒費用。

林真夙表示，目前全國102家特約人工生殖機構中，計有87家為全民健康保險特約醫療院所，另有2家為經財政部認定其會計紀錄完備正確者。故民眾於此89家人工生殖機構的醫療費用，其自費部分得納入所得稅列舉扣除額；經財政部核定會計紀錄完備正確之名單，可至財政部網站（https://gov.tw/2sv）查詢。