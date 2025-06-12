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不只醫師能做預立醫療諮商？專家以「保險」比喻盼放寬

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
立法院衛環委員會今日舉辦病主法修法公聽會。記者李青縈／攝影
立法院衛環委員會今日舉辦病主法修法公聽會。記者李青縈／攝影

《病人自主權利法》施行逾六年，但民眾簽署預立醫療決定（AD）比率仍偏低，實務執行亦面臨障礙。為提升服務可近性，立法院衛環委員會今舉行修法公聽會，聚焦於是否放寬預立照護醫療諮商（ACP）提供機構場域，新增護理、長照、心理等非醫療院所，作為執行單位。

根據現行規定，民眾須年滿18歲、意識清楚，並經本人、家屬與醫療團隊三方完成ACP，方能簽署AD。目前僅醫療機構可提供諮商服務，然而實際上提供量能，不足導致排隊等候普遍，加上ACP所費不貲成為推動瓶頸。

立委劉建國指出，隨著衛福部放寬諮商補助對象，未來需求將大幅增加，因此修法草案建議將執行ACP機構放寬至護理機構、長照機構、心理治療所、心理諮商所、社工師事務所或法人單位；希望有助於分流服務量，減少民眾等待時間。

台北市聯醫失智症中心主任劉建良支持放寬，認為非醫療院所雖非傳統醫病關係密切場域，但常有固定照護者、熟悉患者狀況，經適當訓練與醫院合作仍可妥善執行。

台大哲學系教授孫效智則以「保險業務員」為喻，反對醫師公會主張ACP屬醫療行為需由醫師執行。他認為，目前實務上ACP本就多由護理師主導，並且醫師多認為執行ACP的性價比太低，大多只有門診量低的年輕醫師有動力執行。

臨床心理師公會全聯會監事曾嫦嫦也指出，近年青壯心理支持方案廣受好評，關鍵就在於「場域多元」與「補助降低門檻」。她認為若要民眾更早面對與討論生命議題，就必須把ACP從醫院走出去。

不過，家庭醫學醫學會秘書長孫文榮，以及大德安寧療護發展基金會專案總監林怡吟分別引述自身經驗，表達放寬執行機構後對品質的擔憂。孫文榮說，曾遇過諮商對象表達諮商內容跟先前參與出現落差；林怡吟則是舉南部曾有醫院提供免費ACP，案量雖提升，但是很多民眾體驗不佳。

長照 醫師 醫學會

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