只因蛀牙…女童心臟瓣膜「被吃掉」！醫師警告：死亡率比先天性高百倍

蛀牙問題長期以來困擾許多人，台大兒童醫院心臟科醫師陳俊安分享一件病例示警，近日有六歲兒童僅因蛀牙細菌跑進血液中，心臟瓣膜就「被吃掉」了，更恐怖的是「想得到的器官一半以上都有被細菌破壞的證據」。

陳俊安在臉書「兒童心臟會客室: 聊聊孩子們的心事's 」透露，一名六歲孩子成了台大兒科晨會的討論個案，明明過去都很健康也沒有心臟病，就因為「幾顆爛牙」，蛀牙細菌跑進血液中，聚集在一起吃掉了她的瓣膜，並且隨著血液侵犯全身各個角落，這個病名為「感染性心內膜炎」。

陳俊安指出「感染性心內膜炎」一旦進入血液，細菌達到一個量就會在瓣膜上形成一大坨細菌斑，並趁抗生素發揮作用前伺機擴散全身，此時的死亡率比很多先天性心臟病還高幾十幾百倍。

他補充「有些先天性心臟病的患者本身就是感染性心內膜炎的高危險群」，自己也常提醒兩個重要的觀念。第一，日常保健最重要，不要到做牙科治療才開始煩惱是否預防感染性心內膜炎。第二，一旦出現莫名的發燒卻沒有感冒症狀，只要是38度多的微燒超過3到5天，就要趕緊來醫院評估。

以此病歷而言，女童並沒有心臟病史，仍得了感染性心內膜炎，陳俊安文末再次警告「沒有心臟病，只是低風險，不是零風險」，不是高風險族群的人，反而更容易輕忽了一些重大疾病的初期徵兆。