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邊吃麵邊看戲聽歌 空總劇場端上音樂劇「來碗陽春麵」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
《老闆~來碗陽春麵！》由嚴云農編劇，與金鐘導演李俊宏共同執導，以「麵攤老闆娘」的故事為主軸，帶領觀眾穿梭時空回到80年代的台北，一同歷經中華商場、市長選舉、交通黑暗期等等歷史事件。圖／春河劇團提供
《老闆~來碗陽春麵！》由嚴云農編劇，與金鐘導演李俊宏共同執導，以「麵攤老闆娘」的故事為主軸，帶領觀眾穿梭時空回到80年代的台北，一同歷經中華商場、市長選舉、交通黑暗期等等歷史事件。圖／春河劇團提供

看戲不必正襟危坐，可以一邊聽上世紀末的華文金曲，一邊吃麵、吃爆米花，重溫彼時的台北街頭麵攤。此刻正在PLAYground空總劇場上演的《老闆～來碗陽春麵！》，正是這樣一部交織懷舊與飲食記憶的音樂劇。

「這齣戲不是單純的賣情懷，而是想告訴大家不管哪個時代，把握當下，就是自己的黃金時代。」」編導嚴云農表示，希望透過大家耳熟能詳的華語金曲，喚起記憶，期待大家在台下都可以一起大合唱。

《老闆~來碗陽春麵！》由嚴云農編劇，與金鐘導演李俊宏共同執導，以「麵攤老闆娘」的故事為主軸，帶領觀眾穿梭時空回到80年代的台北，一同歷經中華商場、市長選舉、交通黑暗期等等歷史事件。劇中結合經典廣播音檔、華語金曲、現場演唱與互動體驗，多首傳唱度極高的華語經典歌曲穿插戲中，每首歌都是演員現場演唱與那卡西老師伴奏。

所有進場觀眾皆可獲得一包童年回憶爆棚的「統一科學麵」。春河劇場表示，統一科學麵代表的不僅是「零食」，更是80、90年代孩子們共同的記憶密碼，營造出一種「跨時代沉浸感」。圓桌區的觀眾彷彿置身麵攤的客人，不但可以近距離欣賞演出，還有蒟蒻麵可以食用，邊吃邊進入戲劇情境。

《老闆～來碗陽春麵！》以台北市某家老麵攤為背景，故事主角為麵攤的現任老闆娘「鶯鶯」，由春河劇團團長郎祖筠主演。鶯鶯的母親曾是紅極一時的廣播節目主持人，其聲音在80年代陪伴許多台北人度過青春歲月。當初，麵攤由鶯爸經營，由黃浩詠飾演。如今，鶯鶯父母雙亡，而鶯鶯一邊守著這家老麵攤，一邊播放著母親留下的節目錄音，用熟悉的聲音與一碗麵，繼續撫慰來往的客人與自己。鶯鶯的青梅竹馬「學友」，由陳隨意、韋以丞共同飾演。某天，「學友」竟以不同的名字與模樣回到鶯鶯眼前，引發一連串關於過去、遺憾與和解的故事。

《老闆～來碗陽春麵！》除了由郎祖筠、黃浩詠、韋以丞等實力派演員擔綱演出，苗可麗、柯大堡、王仁甫、康康等人也將在假日限定場次驚喜登場。劇中穿插多首80至90年代華語金曲，包括《你怎麼捨得我難過》、《張三的歌》、《被遺忘的時光》、《明天會更好》、《其實你不懂我的心》、《心的方向》、《野百合也有春天》等。

●《老闆~來碗陽春麵！》即起至6月22日於台北PLAYground空總劇場演出19場，OPENTIX售票系統販售中。( https://www.opentix.life/event/1902249448070131713 )

《老闆~來碗陽春麵！》由嚴云農編劇，與金鐘導演李俊宏共同執導，以「麵攤老闆娘」的故事為主軸，帶領觀眾穿梭時空回到80年代的台北，一同歷經中華商場、市長選舉、交通黑暗期等等歷史事件。圖／春河劇團提供
《老闆~來碗陽春麵！》由嚴云農編劇，與金鐘導演李俊宏共同執導，以「麵攤老闆娘」的故事為主軸，帶領觀眾穿梭時空回到80年代的台北，一同歷經中華商場、市長選舉、交通黑暗期等等歷史事件。圖／春河劇團提供

華語 老闆娘 劇場

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