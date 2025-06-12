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熱帶低壓已近蘭嶼！粉專：今晚花蓮附近登陸「南部明天恐致災性降雨」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為大雨示意圖。記者葉信菉攝影／聯合報系資料照片
圖為大雨示意圖。記者葉信菉攝影／聯合報系資料照片

熱帶性低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天東半部（含蘭嶼綠島）及屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。大雨：屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。

民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前熱帶性低氣壓已經來到蘭嶼東南方海域，快速朝台灣接近中。預計今天晚上左右在花蓮附近登陸，今天下半天至明天清晨，花蓮、台東、蘭嶼、綠島、恆春、宜蘭、北海岸慎防持續性的大雨、強風等劇烈天氣。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶低壓登陸之後，轉為西南風，雨區快速轉移到南部地區，嘉義、台南、高雄、屏東明天慎防持續性的雨勢，小心積淹水等災害發生。

中央氣象署發布熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓TD02目前在鵝鑾鼻東南方170公里的海面上，向北北西移動，時速30公里；熱帶性低氣壓環流影響，今天北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大，在上述海面航行及作業船隻特別注意並隨時注意氣象署發布的最新氣象資訊；南部、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、澎湖有長浪發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

各地降雨預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
各地降雨預測。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

蘭嶼 綠島 氣象署

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