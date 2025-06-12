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公平會放行誠翔輪船等6家東琉線業者 延展共同售票排班聯合行為
公平交易委員會昨天委員會議決議通過，誠翔輪船股份有限公司、眾益輪船股份有限公司、飛馬輪船股份有限公司、東信輪船股份有限公司、競強輪船股份有限公司及觀光輪船股份有限公司等6家事業申請「東港（鹽埔）－小琉球航線」聯合排班、共同售票、同一票證等聯合行為延展許可案，許可期限自114年7月2日至119年7月1日止，計5年。
公平會表示，誠翔公司等事業前於95年間申請「東港－小琉球航線」實施聯合排班、共同售票、同一票證等聯合行為許可，並分別於98年、101年、104年及109年間申請延展許可，因該許可聯合行為之期限將於114年7月1日屆滿，故誠翔公司等事業提出第5次聯合行為延展許可申請。
公平會審議後認為，由於小琉球離島未設置機場，亦無連接臺灣本島之實體道路，對外交通運輸全仰賴交通船接駁運輸，無其他運輸工具可資替代。誠翔公司等事業實施聯合排班、共同售票、同一票證後，可隨時互相支援及加開班次，有效增加各交通船之載客率以提升經營效率、降低人事成本、提升服務品質及減少消費者候船時間，增進消費者利益，並可提高緊急救難之效率，有助於降低社會成本，將精簡之人事及場站費用成本用於換新設備，具有正面交通運輸效益。
公平會表示，因為市場上亦有屏東線琉球鄉公所持股之琉興有限公司，及民營業者泰富國際輪船股份有限公司、大福琉球航運股份有限公司、藍白航運股份有限公司可供選擇搭乘，尚無顯著限制競爭之虞，本聯合行為應有益整體經濟與公共利益，故准予許可延展期限。
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