影／身障停車證遭濫用 身障者呼籲政府嚴審取締加宣導

立委林月琴今天與多位身心障礙駕駛人共同舉行記者會，現身說法指出身障停車制度失靈所造成的實際困境。林月琴表示根據「身心障礙者權益保障法」設立身心障礙者停車識別證與專用車位的初衷，是為協助行動不便者在日常生活中能方便且安全的停車。然而專用停車位稀缺，政府部門又對車位的管理普遍消極，加上違規樣態檢舉難以舉證，使得真正需要的身障駕駛人反而找不到車位。

林月琴指出截至114年3月底，全國有效的身障停車識別證已高達42萬張，但根據交通部統計，全國僅設有約2萬7千格路外（非路邊）的公有身障專用停車位，等於平均約 14 張證才對應1格車位。面對濫用識別證違規占用的情況，地方政府常以「難以現場查證是否載有身障者」為由，不積極執法，委外業者也未落實查核義務，甚至要求身障檢舉者自行錄影取證，讓身障者面對衝突風險。種種消極作為使違規濫用難以改善，真正需要的身障者反而無位可停。