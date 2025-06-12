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影／身障停車證遭濫用 身障者呼籲政府嚴審取締加宣導
立委林月琴今天與多位身心障礙駕駛人共同舉行記者會，現身說法指出身障停車制度失靈所造成的實際困境。林月琴表示根據「身心障礙者權益保障法」設立身心障礙者停車識別證與專用車位的初衷，是為協助行動不便者在日常生活中能方便且安全的停車。然而專用停車位稀缺，政府部門又對車位的管理普遍消極，加上違規樣態檢舉難以舉證，使得真正需要的身障駕駛人反而找不到車位。
林月琴指出截至114年3月底，全國有效的身障停車識別證已高達42萬張，但根據交通部統計，全國僅設有約2萬7千格路外（非路邊）的公有身障專用停車位，等於平均約 14 張證才對應1格車位。面對濫用識別證違規占用的情況，地方政府常以「難以現場查證是否載有身障者」為由，不積極執法，委外業者也未落實查核義務，甚至要求身障檢舉者自行錄影取證，讓身障者面對衝突風險。種種消極作為使違規濫用難以改善，真正需要的身障者反而無位可停。
身障駕駛代表王文璋表示，罰款才能遏制歪風，因為太多人拿著家屬證當特權在停，卻沒有實際載家屬在用身障車位。沒有載家屬去占用這個車位的比例才是真正的問題。王文璋認為不是身障車位不夠的問題，是身障家屬比例濫用的比例太高，政府濫發這個證，他們拿這個證占用車位，才會造成身障者停不到位置。他舉例自己曾看到濫用身障車位的家屬，下車的都是同樣的正常人，跑的比自己還快，簡直跑百米的選手，根本就看不出哪裡障礙，可見都是家屬拿家屬證來停，至於為什麼有這麼多家屬證占用，除了政府宣導不夠以外，另外就是政府根本就不取締。
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