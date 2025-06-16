「味味A X 史努比」萌趣可愛聯名~獨家黃金史努比等你來抽 !!

撰文／ 黎詩彥

Snoopy粉絲準備流口水啦！味味A與《史努比》合作推出期間限定的聯名包裝，不僅旗下四款人氣口味泡麵換上《史努比》主題的超萌包裝，更同步推出「獨家黃金史努比」等好禮抽獎活動，真是叫人難以抗拒，吃貨們一定要把握機會，吃好吃滿拿大獎！

味味A攜手《PEANUTS》推出全通路期間限定「味味A X 史努比」聯名企劃。 圖／味丹企業股份有限公司提供
味味A攜手《PEANUTS》推出全通路期間限定「味味A X 史努比」聯名企劃。 圖／味丹企業股份有限公司提供

味味A炒泡麵系列有豐富的配料，搭配香氣撲鼻的濃郁醬汁讓許多人一試成主顧。今年全新推出的PLUS湯麵系列，「黑蒜豚骨湯麵」主打添加台灣在地蒜頭炸煮的黑蒜油，湯頭醇厚，蒜香味十足。「紅燒牛肉湯麵」除了鮮美的香濃湯頭，蔬菜更升級加量50%，湯好、料多的超值組合。

這次味味A不只憑美味圈粉，還與超萌的史努比夢幻聯名，推出4款不同口味的史努比限定包裝。每一款都可愛爆棚，讓人光「視吃」已覺得滿足！引發社群網友討論，紛紛大呼：「可愛爆擊，必須擁有」、「視覺系吃貨完全無法招架」、「這泡麵根本是來療癒世界的吧！」

味味A料多味美，深受饕客喜愛，加上史努比超萌包裝，大秀療癒魅力。 圖／味丹企業股份有限公司提供
味味A料多味美，深受饕客喜愛，加上史努比超萌包裝，大秀療癒魅力。 圖／味丹企業股份有限公司提供

圖／味丹企業股份有限公司提供
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圖／味丹企業股份有限公司提供
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圖／味丹企業股份有限公司提供
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除了史努比聯名包裝萌翻天，令人愛不釋手，味味A還同步推出超誘人的抽獎活動，只要於7月31日前購買「味味A X 史努比」聯名包裝泡麵並登錄發票，即可參加抽獎。最大獎為市價3萬元的「黃金史努比 75週年紀念金幣墜飾」(共3名)。還有「黃金史努比 吊墜」(市價1萬元，共5名)，以及Bose藍芽音箱(共10名)、史努比造型存錢筒(共30名)、LINE POINTS (共25,000名) ……等多項好禮，實在太香了！
「味味A X 史努比」聯名商品全通路都有販售，手刀囤貨搶限定好禮趁現在！

圖／味丹企業股份有限公司提供
圖／味丹企業股份有限公司提供

即日起至7/31，購買「味味A X 史努比」聯名包裝泡麵並登錄發票，就有機會抽中黃金史努比獨家好禮。

更多資訊請參閱>> https://lihi2.com/hr1yQ

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