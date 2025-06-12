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熱帶低壓進逼 3地區慎防劇烈降雨 今晚起雨區擴大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今晚起到明天水氣更多，嘉義以南、台東地區有局部大雨或豪雨，中北部、宜蘭花蓮一帶也有短暫陣雨，午後配合熱力作用，有熱對流雷雨發展，也會有局部大雨發生機會。本報資料照片
今晚起到明天水氣更多，嘉義以南、台東地區有局部大雨或豪雨，中北部、宜蘭花蓮一帶也有短暫陣雨，午後配合熱力作用，有熱對流雷雨發展，也會有局部大雨發生機會。本報資料照片

輕颱蝴蝶對台灣無直接影響，不過，要注意的是昨晚生成的熱帶性低氣壓TD-02，今天會快速掠過台灣附近，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，TD-02環流仍不完整，預估大致會維持熱帶低壓強度，增強為颱風的機會低，一直要等到明天北上進入東海後，才會逐漸減弱消散。

對台灣主要的影響仍是在降雨部分，吳聖宇表示，今天白天以東半部、恆春半島及高屏山區為主，有局部大雨甚至豪雨發生機會，西半部山區午後有局部熱對流雷雨，西半部平地的降雨還不是很明顯。

吳聖宇表示，今晚起到明天風向轉南風，水氣更多，嘉義以南、台東地區有局部大雨或豪雨，中北部、宜蘭花蓮一帶也有短暫陣雨，午後配合熱力作用，有熱對流雷雨發展，也會有局部大雨發生機會。

他說，周六風向漸轉西南風，水氣則有減少趨勢，中南部迎風面仍有局部短暫陣雨，雨勢減小，北部、東半部午後有局部熱對流雷雨。周日西南風逐漸增強，不過水氣仍不多，迎風面中南部有局部短暫陣雨，北部、東半部山區午後有局部熱對流雷雨。風向轉為西南風之後，北部、東半部要留意背風下沉增溫的高溫現象發生。

下周一、下周二持續為西南風環境，吳聖宇表示，風速稍減弱，但是水氣反而增多了，迎風面中南部持續會有短暫陣雨或雷雨，其他地方出現午後熱對流雷雨的機會也提高許多，有局部大雨發生機會，不穩定的天氣預估仍要持續到下周二。

吳聖宇說，下周三開始太平洋高壓增強，風向轉為偏南到東南風，又將會轉變回到夏季午後有局部雷雨的天氣型態，天氣逐漸穩定下來。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

輕颱蝴蝶對台灣無直接影響，不過，要注意的是昨晚生成的熱帶性低氣壓TD-02，今天會快速掠過台灣附近。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
輕颱蝴蝶對台灣無直接影響，不過，要注意的是昨晚生成的熱帶性低氣壓TD-02，今天會快速掠過台灣附近。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

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