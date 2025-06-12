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臺鹽響應614世界捐血人日 號召捐血

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
臺鹽公司將在6月14日9時至17時假台南公園中山捐血車舉辦「鹽愛，延續你的愛」捐血活動。照片／業者提供
臺鹽公司將在6月14日9時至17時假台南公園中山捐血車舉辦「鹽愛，延續你的愛」捐血活動。照片／業者提供

配合世界捐血人日，臺鹽公司將在6月14日9時至17時假台南公園中山捐血車舉辦「鹽愛，延續你的愛」捐血活動，邀請民眾挽袖捐熱血，鬥陣來相挺！

國內新冠疫情持續升溫，確診患者暴增導致可捐血人數減少，血庫庫存面臨壓力，臺鹽公司與捐血中心廣邀健康民眾踴躍參與捐血，穩定血源供應。為感謝捐血人善舉，臺鹽公司精選清潔產品做為捐血紀念品，凡當日成功捐血一袋(250cc)者即可獲得植淨感-豐盈潤澤洗髮精、植淨感-極淨彈潤沐浴露、黃金黑曜岩潔顏皂以及台塩生技門市與台塩線上購兌換券各一份。

同時為加強防疫，再贈台塩SUPER防護乾洗手一瓶，提醒大家隨時注意手部清潔，關注防疫保健康。當天捐血兩袋(500cc)者，臺鹽加碼再贈送台灣鹽山二合一咖啡一盒，讓每份熱血都能「鹽」續傳愛。

臺鹽公司董事長丁彥哲表示，近年來，臺鹽辦理捐血、淨灘、一日志工等多元活動參與公益，積極實踐企業ESG社會責任，希望能拋磚引玉，以臺鹽品牌做為號召，展現對社會的正面影響力。

臺鹽公司持續投入資源推動公益，已連續四年舉辦捐血活動，持續募集員工、眷屬及熱血民眾踴躍挽袖參與，並回贈臺鹽專屬捐血禮，藉由多元管道推動公益，打造健康永續的正向環境，與社會共好。

董事長 捐血中心

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