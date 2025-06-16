福斯商旅 VanLifer 車露地圖：帶你一鍵直達全台秘境

撰文／ 張震

隨著「VanLife」風潮持續發燒，台灣車宿文化正以前所未見的熱度擴散。無論是山間晨霧、湖畔星空，還是海邊日出，一場說走就走的移動式露營正在成為新生活風格。為了滿足日益成長的車露族群需求，福斯商旅正式推出全新《VanLifer 車露地圖》功能，整合於 My eVanLife APP 中，為你的下次旅程導航出獨一無二的感動風景。

圖／Volkswagen Commercial Vehicles 提供
圖／Volkswagen Commercial Vehicles 提供

再也不用煩惱要露哪 全台美景一手掌握

《VanLifer 車露地圖》主打由車露達人親自走訪、實拍、分享的在地景點，不論是深藏在山谷間的森林秘境、邊界小漁村的海濱車宿地、還是視野遼闊的高山草原露營點，通通收錄其中。每個地點都標示出適合車型、地形條件、周邊設施與建議季節，讓新手不踩雷、老手有驚喜。

立刻下載，開啟屬於你的VanLife旅程

想開始車露卻不知道怎麼規劃？想分享心中的口袋營地給同好？想在工作與日常之外，找到片刻自由的避風港？現下載《My eVanLife APP》，開啟 VanLifer 車露地圖功能，一鍵開啟無限可能的旅遊篇章。出發Go https://reurl.cc/N0y8DQ

相關新聞

未來1周悶熱、留意午後雷陣雨 2地高溫上看36度

未來1周持續高溫炎熱，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明、後2天受西南風影響，上午西半部雨勢增加，午後需留意局部大雨，溫度雖...

健康名人堂／AI可成得力助手 但無法取代醫師

生成式AI橫空出世，勢必改變人類歷史，大家享受AI帶來的便利，也擔心自己的工作會被取代，最近也有許多人問我：「AI會取代...

健康你我他／兒子手術清腫瘤 拉他賞花放輕鬆

去年台北燈節落幕這天北上，因為兒子健檢發現直腸有俗稱「賈伯斯病」的神經內分泌瘤，隔日須赴台大癌醫手術。會合後，他帶我去士...

馬斯克也愛用…瘦瘦針減重？ 醫師警告：增胰臟炎風險

瘦瘦針近年成為熱門減重輔助工具，特斯拉執行長馬斯克也狂推，他在一個月內瘦了9公斤，引起熱烈討論。瘦瘦針到底有多神奇，真的...

健康主題館／黑芝麻不只補鈣還有5大好處 營養師教你怎麼吃

小小的一顆黑芝麻，富含鈣、鎂、膳食纖維、Omega-6脂肪酸等營養素外，還是優質的植物性蛋白質，具有潤腸、補鈣、助眠、降...

京都美學之旅 一探圖騰革命

有行旅二○二五不可錯過兩大美學之旅，「京都紋樣」日本日常迷人的生活圖案，從食器、和服、和紙、榻榻米、簷廊、寺廟各式各樣傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。