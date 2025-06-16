福斯商旅 VanLifer 車露地圖：帶你一鍵直達全台秘境

隨著「VanLife」風潮持續發燒，台灣車宿文化正以前所未見的熱度擴散。無論是山間晨霧、湖畔星空，還是海邊日出，一場說走就走的移動式露營正在成為新生活風格。為了滿足日益成長的車露族群需求，福斯商旅正式推出全新《VanLifer 車露地圖》功能，整合於 My eVanLife APP 中，為你的下次旅程導航出獨一無二的感動風景。

圖／Volkswagen Commercial Vehicles 提供

再也不用煩惱要露哪 全台美景一手掌握

《VanLifer 車露地圖》主打由車露達人親自走訪、實拍、分享的在地景點，不論是深藏在山谷間的森林秘境、邊界小漁村的海濱車宿地、還是視野遼闊的高山草原露營點，通通收錄其中。每個地點都標示出適合車型、地形條件、周邊設施與建議季節，讓新手不踩雷、老手有驚喜。

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想開始車露卻不知道怎麼規劃？想分享心中的口袋營地給同好？想在工作與日常之外，找到片刻自由的避風港？現下載《My eVanLife APP》，開啟 VanLifer 車露地圖功能，一鍵開啟無限可能的旅遊篇章。出發Go https://reurl.cc/N0y8DQ