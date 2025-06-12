【車壇焦點】福斯商旅七人座三部曲齊發！「有福同享 自由選」方案正式上線

Volkswagen Commercial Vehicles（福斯商旅）再次以創新姿態迎接多元家庭需求，正式推出「有福同享 自由選」專案，主打三款德國七人座車型：全電ID. Buzz、德國新創Multivan以及經典正七人座Caddy Maxi，讓消費者在不同生活型態與用車習慣間，自由選擇最契合的理想車款。

圖／Volkswagen Commercial Vehicles 提供

從70年前的經典，到今天的三重奏

福斯商旅七人座歷史可追溯至70年前，第一輛「七人座休旅車」由福斯率先誕生，徹底改寫了家用車與生活型態的關係。而今，福斯商旅以德系精工重新詮釋家庭出行價值，推出「德國正七人座 三部曲」：

•ID. Buzz：科技與復古靈魂的完美融合，全電動驅動、極簡造型，象徵未來家庭出行的全新語言。

•New Multivan：德國新創休旅代表，結合MPV空間機能與轎車般駕馭質感，滿足多元家庭成員的舒適與安全。

•Caddy Maxi：經典德製正七人座，實用性與經濟性兼具，是講求機能與預算的家庭首選。

「有福同享 自由選」方案加碼推出

此次專案除主打產品組合完整外，更同步釋出三大優惠政策：

•高額零利率：降低入主門檻，減輕家庭購車負擔

•乙式保險：為車主帶來更安心的保障

•延長保固：提供更長期的用車無憂體驗

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