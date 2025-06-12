熱帶低壓挾風雨威脅恐穿台過 東半部、南部慎防 氣象署曝成颱機率

熱帶性低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天東半部（含蘭嶼、綠島）及屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。大雨：屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。

氣象署發布熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓TD02目前在鵝鑾鼻東南方170公里的海面上，向北北西移動，時速30公里；熱帶性低氣壓環流影響，今天北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大，在上述海面航行及作業船隻特別注意並隨時注意氣象署發布的最新氣象資訊；南部、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、澎湖有長浪發生的機率。

中央氣象署技正林秉煜表示，目前在菲律賓東方海面一直向西延伸到中南半島，是非常大的低壓帶，這個低壓帶西側部分是輕颱蝴蝶，它未來持續向西北方向移動到海南島西側，再逐漸往東北方向移動。因此要提醒，前往中南半島，尤其越南、海南島，要特別注意航班資訊和天氣狀況。

而這個大低壓帶東側是今年第二號熱帶性低氣壓，於昨晚生成，以比較快的速度向台灣近海逐漸靠近。林秉煜表示，今天上午已經來到恆春半島東南邊大約不到180公里近海。從昨晚起受到它外圍雲系影響，所以在東半部地區到今天都有明顯雨勢。中央氣象署目前已發布大雨特報，今天台東地區有局部豪雨出現機會。

隨著熱帶性低氣壓北上過程當中，林秉煜表示，預計今晚會來到台灣東方近海，甚至在東方陸地上，明天逐漸向北移動，來到台灣北方海面，甚至浙江海面，將進一步減弱強度。今天一直到周六清晨，受到熱帶低壓影響，以及低壓帶北抬過程，西南風明顯增強，因此南部、東半部地區都要特別注意比較明顯的雨勢。尤其今天台東要注意局部豪雨。今晚起南部也要注意局部豪雨出現機會。

林秉煜表示，台灣剛好在太平洋高壓和低壓帶交會的位置，隨著太平洋高壓持續向西南延伸、增強過程，低壓帶會逐漸北抬。低壓帶比較強的西南風，會逐漸影響台灣。是未來幾天的天氣影響關鍵。

他說，隨著熱帶低壓移動過程，它的雲系可能對東半部帶來明顯雨勢。因此，目前東半部雨勢相對明顯。南部、大台北也有零星降雨。熱帶低壓今天一整天影響東半部地區，北部和中部山區也有零星降雨，南部地區今天雨勢可能相對比較明顯一點。

未來降雨趨勢，林秉煜表示，今天白天隨著熱帶低壓逐漸向北移動過程，它今晚8時來到台灣東方近海，這段時間，東半部降雨明顯，台東地區不排除有局部豪雨出現機會，此外，南部地區下雨情況可能也比較明顯，其他地區天氣不穩定。

林秉煜表示，今晚到明天清晨，明天白天這段過程中，熱帶低壓從今晚8時到明天上午8時來到台灣北方近海，除了原本東半部雨勢比較明顯，此外，西南風開始影響，南部地區降雨會持續到周六，要注意局部大雨或豪雨，容易有短延時強降雨。下雨情況比較緩和落在明天白天之後，逐漸轉為偏西南風影響，可能還是有局部較大雨勢。

氣象署發布強風特報（黃色），熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，今天上午至明天晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。