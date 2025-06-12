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別以為蛀牙只是小事！6歲童因蛀牙引發心內膜炎 醫提醒「2概念」：死亡率高

聯合新聞網／ 綜合報導
台大兒童醫院心臟科醫師陳俊安指出，一名6歲兒童因幾顆蛀牙而導致「感染性心內膜炎」。示意圖／ingimage
台大兒童醫院心臟科醫師陳俊安指出，一名6歲兒童因幾顆蛀牙而導致「感染性心內膜炎」。示意圖／ingimage

每天清潔牙齒相當重要，若蛀牙最嚴重後果可能會引起心臟病。台大兒童醫院心臟科醫師陳俊安指出，一名6歲兒童因幾顆蛀牙而導致「感染性心內膜炎」。他也提醒2概念，平常就要認真顧好牙齒。

台大兒童醫院心臟科醫師陳俊安在臉書粉專「兒童心臟會客室: 聊聊孩子們的心事」分享，一名6歲孩子過去都很健康，也沒有心臟病，但只因幾顆蛀牙變成醫生們的討論個案。

陳俊安表示，因為從蛀牙跑進血液中的細菌，聚集在一起吃掉了她的瓣膜，並隨著血液侵犯全身各角落，「真的是你想得到的器官一半以上都有被破壞的證據」，這個病就是「感染性心內膜炎」。一旦進入血液的細菌多到在瓣膜上形成一大坨細菌斑，並趁抗生素發揮作用前伺機擴散全身，此時的死亡率比很多先天性心臟病還高幾十、幾百倍。

陳俊安提醒，即使有些先天性心臟病的患者本身就是感染性心內膜炎的高危險群，但他還是會一再強調「2個」重要的觀念：

1.平常把牙齒顧好最重要，而不是到要做牙科治療前才擔心要不要做感染性心內膜炎的預防。

2.一旦出現沒有任何感冒等症狀的發燒，即使只是38度多的微燒，只要燒超過3-5天，就要趕緊來醫院評估是否有可能是感染性心內膜炎。

簡單來說，「高風險族群平常就要認真顧好牙齒」、「莫名發燒時更要提高警覺」

陳俊安也強調，沒有心臟病只是低風險，不是零風險。這也說明不是高風險族群，反而更容易輕忽了一些重大疾病的初期徵兆。

牙齒 牙醫 心臟病

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