不健康餘命又變長「平均7.78年」 學者：最快2026年重回8字頭

不健康餘命又拉長了！根據衛福部公布零歲健康餘命，112年為72.45歲，與112年平均餘命相減，不健康餘命為7.78年，與111年的7.41年相比，增加0.37年。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，110年後不健康餘命邁向「七字頭」，但該現象受疫情效應影響，疫情效應最快將於2026年結束，不健康餘命將重回平均八年。

不健康餘命於近五年變化極大，108年為8.47年、109年8.04年、110年7.56年、111年7.41年、112年7.78年。陳秀熙表示，新冠疫情於109年全球暴發，台灣真正受到疫情影響為110年，疫情增加高齡者死亡率，因此國人平均餘命在110年起開始下降，不健康餘命也隨之縮短，並非是國人變得健康，而是部分失能受到疫情等多重因素影響死亡，不再長期臥床等。

陳秀熙表示，疫情除了帶來死亡，三級警戒時期，國人就醫難度增加，使癌症無法早期發現，等到疫情解封後，才如願就醫，恐讓原本可以早期發現的癌症變晚期，晚期癌症不只增加治療難度，也增加癌症死亡率。

他認為，110年後不健康餘命從先前的平均8點多年，縮短至7年左右，這僅是「短期現象」，且是後疫情現象，該現象會隨著人們適應新冠流感化，以及還完免疫負債後，不健康餘命就會恢復到平均8年左右，推估最快2026年、最慢2028年免疫負債現象就會消失，屆時不健康餘命就會上升。