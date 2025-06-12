電風扇超髒也別沖水！家事達人曝「1妙招」清光灰塵不費力

隨著夏季來臨，不少家庭開始使用電風扇消暑。有一名家事達人山田家懶人主婦近日分享一種簡單又有效的風扇清潔方法，獲得大批網友共鳴，紛紛表示「我家也要試」、「太有幫助了」。

日本家事網站《grape》分享，山田家懶人主婦指出，許多人長時間未使用風扇，機身和扇葉罩上常積滿灰塵，若不清潔就直接使用，灰塵會隨氣流吹散室內，影響空氣品質。她建議，清潔前務必先拔掉電源，避免風扇突然啟動造成危險。

清潔步驟方面，她使用海綿和美工刀進行DIY。將海綿以1公分間隔劃出縱橫切口，形成格子狀，再用其擦拭風扇罩，切口能精準對應網格結構，有效清除縫隙內的灰塵。若灰塵已結塊，則可噴上鹼性電解水並用抹布擦拭，效果顯著。

除了風扇罩，風扇本體也建議用鹼性電解水擦拭，能徹底去除積垢。這項省時省力的小技巧，不僅能延長家電壽命，也讓夏日使用風扇更加安心舒適。