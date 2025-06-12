快訊

好市多再拓新點？傳台南第二店將落腳生產路、2028年開幕

流通商戰／零售業不斷在大陸受挫 超商雙雄苦撐突圍

日本Suica西瓜卡也有吉伊卡哇！6步驟抽虛擬卡面 網友傻眼：這也要抽選？

地震提前預警好神！他不解「10秒能幹嘛？」 網揭關鍵：可提升存活率

聯合新聞網／ 綜合報導
國家級警報。示意圖。圖／新北消防局第四大隊提供
國家級警報。示意圖。圖／新北消防局第四大隊提供

昨晚7時許，台灣東部海域發生芮氏規模6.4的顯著有感地震，中央氣象署針對台北市等21個縣市發布災防告警訊息，甚至連遠在連江縣的民眾也收到了國家級警報。不少網友驚訝地表示，警報訊息比地震感受到的時間早約10秒，對此提前預警的效果直呼「神奇」。

然而，也有民眾對於收到地震簡訊該如何應對感到疑惑。一名網友在PTT上以「收到地震簡訊要幹嘛？」為題發文，質疑收到簡訊的實際用途，並提出：「如果當下不能做什麼，那這樣花錢發簡訊有意義嗎？」此話題迅速引發廣泛討論。

部分網友認為，雖然提前10秒收到警報，但實際上能採取的行動非常有限。「昨天收到10秒後地震才到，但10秒能幹嘛？」、「下樓也不夠時間吶」、「惶惶張張，結果自己摔死」，不少人對此表示無奈。

然而，也有支持警報系統的聲音指出，提前的警報仍有助於減少災害風險。「在煮飯的可以關火，門可以先開」、「提醒你衝擊波即將抵達，請儘速展開護盾」、「可以盡量避開會砸到你的東西」、「躲到桌下或找掩蔽物」等建議成為熱議焦點。更有網友強調，這些警報的目的在於提升生存率，「降低人體被砸的風險，提升存活率」。

示意圖。 聯合報資料照片。
示意圖。 聯合報資料照片。

警報系統 地震 國家級警報 PTT

相關新聞

熱帶低壓已近蘭嶼！粉專：今晚花蓮附近登陸「南部明天恐致災性降雨」

熱帶性低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天東半部（含蘭嶼、綠島）及屏東地區有局部大雨發生的機率，注...

熱帶低壓進逼 3地區慎防劇烈降雨 今晚起雨區擴大

輕颱蝴蝶對台灣無直接影響，不過，要注意的是昨晚生成的熱帶性低氣壓TD-02，今天會快速掠過台灣附近，天氣風險公司資深顧問...

不健康餘命又變長「平均7.78年」 學者：最快2026年重回8字頭

不健康餘命又拉長了！根據衛福部公布零歲健康餘命，112年為72.45歲，與112年平均餘命相減，不健康餘命為7.78年，...

地震提前預警好神！他不解「10秒能幹嘛？」 網揭關鍵：可提升存活率

昨晚7時許，台灣東部海域發生芮氏規模6.4的顯著有感地震，中央氣象署針對台北市等21個縣市發布災防告警訊息，甚至連遠在連江縣的民眾也收到了國家級警報。不少網友驚訝地表示，警報訊息比地震感受到的時間早約10秒，對此提前預警的效果直呼「神奇」。

最高齡執業醫師已103歲！急診醫走不停…健保投40億留人 醫嘆：看不見盡頭

醫師人力短缺加劇，有醫師預估，今年急診醫師離職人數恐破百人。年輕醫師不是出走，就是不願投入，醫療現場青黃不接。急診科醫師直言，急診早無淡季，全年如同旺季，馬不停蹄，看不見盡頭。衛福部宣布投入40億元健

別以為蛀牙只是小事！6歲童因蛀牙引發心內膜炎 醫提醒「2概念」：死亡率高

每天清潔牙齒相當重要，若蛀牙最嚴重後果可能會引起心臟病。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。