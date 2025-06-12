地震提前預警好神！他不解「10秒能幹嘛？」 網揭關鍵：可提升存活率

昨晚7時許，台灣東部海域發生芮氏規模6.4的顯著有感地震，中央氣象署針對台北市等21個縣市發布災防告警訊息，甚至連遠在連江縣的民眾也收到了國家級警報。不少網友驚訝地表示，警報訊息比地震感受到的時間早約10秒，對此提前預警的效果直呼「神奇」。

然而，也有民眾對於收到地震簡訊該如何應對感到疑惑。一名網友在PTT上以「收到地震簡訊要幹嘛？」為題發文，質疑收到簡訊的實際用途，並提出：「如果當下不能做什麼，那這樣花錢發簡訊有意義嗎？」此話題迅速引發廣泛討論。

部分網友認為，雖然提前10秒收到警報，但實際上能採取的行動非常有限。「昨天收到10秒後地震才到，但10秒能幹嘛？」、「下樓也不夠時間吶」、「惶惶張張，結果自己摔死」，不少人對此表示無奈。

然而，也有支持警報系統的聲音指出，提前的警報仍有助於減少災害風險。「在煮飯的可以關火，門可以先開」、「提醒你衝擊波即將抵達，請儘速展開護盾」、「可以盡量避開會砸到你的東西」、「躲到桌下或找掩蔽物」等建議成為熱議焦點。更有網友強調，這些警報的目的在於提升生存率，「降低人體被砸的風險，提升存活率」。