快訊

小朋友不要學！Switch 2卡帶苦味劑 實測「連舔8日」慘烈結果出爐

熱帶低壓恐穿台過！挾風雨威脅 氣象署曝成颱機率

校園濺血！台中私校爆學生「不服管教」 埋伏廁所亂棒痛毆老師

醫師加班費免稅！五大醫團力挺：應提高缺人科別補貼

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
醫師離職潮浮上枱面，本報昨天獨家報導，衛福部健保署首度討論醫師加班費所得稅得免費，於會議中決議，醫師加班免稅時數，以整體工時50%為上限，新制明年上路。本報資料照片
醫師離職潮浮上枱面，本報昨天獨家報導，衛福部健保署首度討論醫師加班費所得稅得免費，於會議中決議，醫師加班免稅時數，以整體工時50%為上限，新制明年上路。本報資料照片

醫師離職潮浮上檯面，本報昨天獨家報導，衛福部健保署首度討論醫師加班費所得稅減免，於會議中決議，醫師加班免稅時數，以整體工時50%為上限，新制明年上路。台灣醫務管理學會、私立醫療院所協會等5大醫團今天發聲支持，呼籲制定差異化補貼機制，讓醫師人力缺乏的急重症科別，增加留才誘因。

五大醫團支持政府採取實際行動，比照警消等特殊職業，提供醫療人員合理稅務支持。他們提出英國、德國作法，除加班費免稅外，對醫師值班津貼也採免稅或減稅措施，建議國內除醫師加班費以外，針對值班收入也應訂定免稅時數或降低稅率；此外，建議透過差異化補貼機制，加強急診、重症、麻醉、婦科、兒科等留才誘因。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，醫療人力問題日益嚴重，五大醫療團體聯合「強烈支持」政府採取實際行動，審慎檢討現行稅制，對醫院主治醫師影響，針對值班費與加班費，提供適度稅務優惠，此舉除可穩定急重難罕症醫療人力，也能確保國民健康照護品質，更關乎台灣醫療體系長期穩定發展，與全民就醫權利。

根據主計總處資料，醫院醫師每周平均工時高達70至100小時。洪子仁說，主治醫師除醫療工作，還要兼顧教學、行政估做，因近期住院醫師人力短缺，不少主治醫師還需頻繁負擔值班重任，負擔沈重，值班工作性質特殊，需長時間待命並承擔高風險，卻被視為一般薪資課稅，未能反映實際勞務特性。

洪子仁提到，目前醫院主治醫師稅負偏高，綜合所得稅率可達40%，且無法像診所醫師一樣，抵扣營運成本，此類制度性不公，導致專科主治醫師離開醫院，至社區開業，危及醫院內高風險與高強度專科人力穩定，支持政府優化醫療環境，留住人才。

五大醫療團體支持政府採取實際行動，並聲明如下：

．比照國際經驗，參考英國、德國對醫師值班津貼給予免稅或減稅優惠。

．設定合理稅務待遇，如針對加班與值班收入訂定免稅時數或降低適用稅率。

．參照警消等特殊職業，對醫療人員提供合理補償與稅務支持。

．保障主治醫師人力，以減輕長工時與高壓環境帶來的人力流失風險。

．制定專科差異化補貼機制，加強急診、重症、麻醉、婦兒等關鍵科別留才誘因。

五大醫療團體與理事長包括：台灣醫院協會理事長李飛鵬、中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明、中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴、台灣私立醫療院所協會理事長黃集仁、台灣醫務管理學會理事長洪子仁。

醫師 加班費 人力

延伸閱讀

醫師加班費免稅 總工時50%為限最快115年報稅適用

防駭客盜病患個資 新光醫院與調查局建立聯防機制

搶救醫師加班費節稅 洪子仁：加班時數上限占比應逾50%

獨／搶救醫師荒加班費將免稅 健保署今會議獲各界共識

相關新聞

熱帶低壓進逼 3地區慎防劇烈降雨 今晚起雨區擴大

輕颱蝴蝶對台灣無直接影響，不過，要注意的是昨晚生成的熱帶性低氣壓TD-02，今天會快速掠過台灣附近，天氣風險公司資深顧問...

不健康餘命又變長「平均7.78年」 學者：最快2026年重回8字頭

不健康餘命又拉長了！根據衛福部公布零歲健康餘命，112年為72.45歲，與112年平均餘命相減，不健康餘命為7.78年，...

醫師加班費免稅！五大醫團力挺：應提高缺人科別補貼

醫師離職潮浮上檯面，本報昨天獨家報導，衛福部健保署首度討論醫師加班費所得稅減免，於會議中決議，醫師加班免稅時數，以整體工...

最高齡執業醫師已103歲！急診醫走不停…健保投40億留人 醫嘆：看不見盡頭

醫師人力短缺加劇，有醫師預估，今年急診醫師離職人數恐破百人。年輕醫師不是出走，就是不願投入，醫療現場青黃不接。急診科醫師直言，急診早無淡季，全年如同旺季，馬不停蹄，看不見盡頭。衛福部宣布投入40億元健

別以為蛀牙只是小事！6歲童因蛀牙引發心內膜炎 醫提醒「2概念」：死亡率高

每天清潔牙齒相當重要，若蛀牙最嚴重後果可能會引起心臟病。

台鐵今早調車轉線又出軌 近7個月第8起

台鐵樹林調車場今天上午8時許，一輛柴電機車在調車轉線時，突因不明原因出軌，這也是台鐵近7個月以來第8起調車事故。台鐵公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。