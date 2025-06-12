醫師加班費免稅！五大醫團力挺：應提高缺人科別補貼

醫師離職潮浮上檯面，本報昨天獨家報導，衛福部健保署首度討論醫師加班費所得稅減免，於會議中決議，醫師加班免稅時數，以整體工時50%為上限，新制明年上路。台灣醫務管理學會、私立醫療院所協會等5大醫團今天發聲支持，呼籲制定差異化補貼機制，讓醫師人力缺乏的急重症科別，增加留才誘因。

五大醫團支持政府採取實際行動，比照警消等特殊職業，提供醫療人員合理稅務支持。他們提出英國、德國作法，除加班費免稅外，對醫師值班津貼也採免稅或減稅措施，建議國內除醫師加班費以外，針對值班收入也應訂定免稅時數或降低稅率；此外，建議透過差異化補貼機制，加強急診、重症、麻醉、婦科、兒科等留才誘因。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，醫療人力問題日益嚴重，五大醫療團體聯合「強烈支持」政府採取實際行動，審慎檢討現行稅制，對醫院主治醫師影響，針對值班費與加班費，提供適度稅務優惠，此舉除可穩定急重難罕症醫療人力，也能確保國民健康照護品質，更關乎台灣醫療體系長期穩定發展，與全民就醫權利。

根據主計總處資料，醫院醫師每周平均工時高達70至100小時。洪子仁說，主治醫師除醫療工作，還要兼顧教學、行政估做，因近期住院醫師人力短缺，不少主治醫師還需頻繁負擔值班重任，負擔沈重，值班工作性質特殊，需長時間待命並承擔高風險，卻被視為一般薪資課稅，未能反映實際勞務特性。

洪子仁提到，目前醫院主治醫師稅負偏高，綜合所得稅率可達40%，且無法像診所醫師一樣，抵扣營運成本，此類制度性不公，導致專科主治醫師離開醫院，至社區開業，危及醫院內高風險與高強度專科人力穩定，支持政府優化醫療環境，留住人才。

五大醫療團體支持政府採取實際行動，並聲明如下：

．比照國際經驗，參考英國、德國對醫師值班津貼給予免稅或減稅優惠。

．設定合理稅務待遇，如針對加班與值班收入訂定免稅時數或降低適用稅率。

．參照警消等特殊職業，對醫療人員提供合理補償與稅務支持。

．保障主治醫師人力，以減輕長工時與高壓環境帶來的人力流失風險。

．制定專科差異化補貼機制，加強急診、重症、麻醉、婦兒等關鍵科別留才誘因。

五大醫療團體與理事長包括：台灣醫院協會理事長李飛鵬、中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明、中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴、台灣私立醫療院所協會理事長黃集仁、台灣醫務管理學會理事長洪子仁。